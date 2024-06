"Monsieur Motobécane" : le ravisseur n’est pas celui que l’on croit

Transposée dans la Picardie natale de Bernard Crombey, la pièce fait de son héros un “gilet jaune“ avant l’heure – elle a été écrite il y a dix ans – un déclassé magnifique et poignant. Il n’aurait jamais dû s’aventurer dans une histoire qui l’a pris dans sa toile d’araignée. Il émane de ce personnage une humanité généreuse, qu’il prodigue en accueillant et hébergeant la petite Amandine. Et même s’il sent confusément qu’il risque de s’y perdre, il ne peut se résoudre à la renvoyer chez elle.

Nous assistons à la rencontre entre l’homme et l’enfant, qui partagent une même solitude et une sensibilité dévastée par l’injustice. Essayant de guérir ensemble, ils se retranchent de la communauté des humains qui les menace. Bernard Crombey vit pleinement cette rencontre : tout en retenue, en finesse et en délicatesse mais avec une rare intensité, il livre une performance en forme de témoignage.

L’extraordinaire langue développée par l’auteur, inspirée sans doute d’un dialecte picard hybridé d’une créativité toute personnelle, fait fleurir de minuscules bouquets de poésie suggestive et drôle au détour des phrases.