"Mon bel oranger", de José Mauro De Vasconcelos : Histoire d’un petit garçon qui, un jour, découvrit la douleur

THÈME

Zézé a cinq ans et vit au Brésil. C’est un petit garçon espiègle et adorable. Mais, à part sa sœur Gloria et son frère Luis, toute sa famille le bat quand il fait trop de sottises. Comme son père est toujours sans emploi, ils sont très pauvres. Zézé est très malheureux, jusqu’à ce qu’il rencontre Manuel Valadares et découvre une vraie tendresse paternelle. Avant de rencontrer Portugâ, comme est surnommé Manuel, Zézé passait beaucoup de temps avec son oranger, appelé Minguinho. Mais maintenant, il s’en désintéresse un peu. Malheureusement, Manuel meurt dans un accident de voiture. Zézé, très bouleversé, tombe gravement malade. Il a des hallucinations, beaucoup de fièvre, il ne veut plus manger… Il frôle même la mort ! Sa famille appelle le docteur. Il annonce que Zézé a eu un énorme choc. Personne dans sa famille n’étant au courant de sa relation avec Portugâ, ils pensent que c’est parce que Minguinho va être arraché. Mais ils ont tort, c'est la douleur du deuil de Portugâ que Zézé découvre.

Finalement, Zézé se remet, mais reste triste intérieurement. Son père retrouve du travail et sa famille réalise enfin qu’elle a été trop dure avec Zézé…On peut espérer que la vie de Zézé va devenir meilleure…