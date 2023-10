"Moi et François Mitterrand" de François Le Tellier : les confessions hilarantes d’un mythomane malgré lui

"Moi et François Mitterrand" de François Le Tellier est à voir au théâtre Rive Gauche à Paris.

"Moi et François Mitterrand"

De Hervé Le Tellier

Durée : 1h20

Mise en scène Delphine de Malherbe

Avec Christophe Alévêque

Théâtre Rive Gauche

6 rue de la Gaité

75014 PARIS

01 43 35 32 31

http://www.theatre-rive-gauche.com/

Jusqu’au 28 octobre, les mercredis et samedis à 19h. Puis du 4 novembre au 16 décembre les samedis à 19h

THÈME

C’est l’histoire d’un homme qui écrit une lettre à François Mitterrand pour le féliciter après son élection à la Présidence de la République le 8 mai 1981.

La réception d’une réponse de l’Elysée l’encourage à poursuivre ses envois, ce qui génère des allers et retours sans fin. S’ensuit donc une correspondance régulière entretenant l’illusion d’un échange personnel et d’une relation amicale avec le Président …

… Pourtant les courriers qu’il reçoit sont à chaque fois la même lettre type. Mais je ne vous en dis pas plus...

POINTS FORTS

Moi et François Mitterrand est d’abord une comédie sur un homme seul, ses fantasmes et ses élucubrations, qui lui font interpréter comme cela l’arrange la même lettre type qu’il reçoit pendant quarante ans. En effet, après François Mitterrand, la correspondance se poursuit en effet avec ses successeurs, à qui il prête tour à tour, la même envie de créer avec lui un lien privilégié.

Mais c’est aussi une comédie politique sur le rapport au pouvoir, qui brosse en quelques phrases le portrait de nos présidents : Mitterrand raffiné et cultivé, Chirac populaire et bon vivant, Sarkozy plutôt vulgaire et inculte, Hollande rigolo, Macron technocrate …

C’est enfin une réflexion facétieuse sur la stylistique, le sens que l’on peut donner aux mots et aux situations, aux interprétations multiples pour leur faire dire ce que l’on veut bien entendre.

Le texte est tour à tour, poignant, attendrissant, léger et profond, et toujours drôle. Le sourire ne nous quitte pas, entre deux éclats de rire.

Christophe Alévêque l’interprète avec un sens du comique qui n’appartient qu’à lui. Son humour corrosif et sa tendresse pour les personnages décalés révèlent nos parts cachées, puissantes et fragiles. Muré dans ses certitudes dans un monde qu’il est le seul à peupler, il nous embarque dans un univers fait d’illusions et de détresse. Il incarne à merveille l’imaginaire et insolite d’Hervé Le Tellier, dans une mise en scène inventive de Delphine de Malherbe.

QUELQUES RÉSERVES

On se dit au début que ce comique de répétition – la même lettre lue dans cesse avec des interprétations diverses – ne va pas suffire pour faire un spectacle… Et puis, l’action rebondit lorsque l’on passe d’un président à un autre, alors que vient s’enchâsser l’histoire personnelle de notre homme avec Madeleine, une histoire d’amour inachevée et qui repose, elle aussi, sur un puissant malentendu.

ENCORE UN MOT...

L’OULIPO – OUvroir de LIttérature POtentielle – est un groupe de recherche littéraire fondé par le mathématicien François Le Lyonnais et l’écrivain et poète Raymond Queneau.

Il repose sur l’idée que la contrainte incite à la recherche de solutions originales, en déjouant les habitudes pour créer la nouveauté.

Les membres fondateurs se décrivent comme des « rats de laboratoire qui construisent eux-mêmes la labyrinthe dont ils se proposent de sortir » !

Culture tops a, sous ma plume, déjà eu l’occasion de chroniquer un spectacle écrit par Hervé Le Tellier, et reposant sur le même principe que celui de François Mitterrand et moi : il s’agissait d’Un métier d’homme, donné au Théâtre du Rond-Point en 2022.

UNE PHRASE

« Pour féliciter François Mitterrand de son élection deux ans plus tôt, je lui ai écrit une carte postale d'Arcachon, en septembre 1983. François m'a répondu. Il me“remerciait de ma lettre“, m'assurait que mes remarques recevraient “ toute l'attention qu'elles méritaient“ et seraient “prises en considération… dans les délais les plus brefs“. Et il m'assurait de ses “sentiments les meilleurs“. (…) C’est cette correspondance avec nos présidents que j'ai enfin décidé de révéler au public, afin de témoigner devant l'Histoire. "

L'AUTEUR

Mathématicien de formation, puis journaliste, Hervé Le Tellier est linguiste et spécialiste des littératures à contraintes.

C’est aussi un talent littéraire multicartes : chroniqueur (« des Papous dans la tête » sur France Culture, « Papiers de verre » au Monde), écrivain distingué par le prix Goncourt 2020 pour L’Anomalie (voir chronique infra), il adapte également certains textes au théâtre depuis 2011 (Les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable) jusqu’au Dîner avec Winston (2019).

Oulipien fervent, Le Tellier s’est fait connaître du grand public en obtenant le prix Goncourt 2020 pour L'Anomalie.