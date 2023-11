"Modigliani, un peintre et son marchand" : une rencontre décisive pour des portraits en majesté

1914, Paris : Amedeo Modigliani fréquente la communauté artistique cosmopolite de Montparnasse et de Montmartre où il était arrivé en 1906 depuis son Italie natale. Au départ peintre, Modigliani a été bouleversé par sa rencontre avec le sculpteur Brancusi en 1909 et jusqu’en 1913, a délaissé totalement la peinture pour s’adonner uniquement et résolument à l’art de la sculpture sur pierre. Mais en 1914, il rompt brutalement et définitivement avec la sculpture et se consacre désormais exclusivement, jusqu’à la fin prématurée de sa vie en 1920, au dessin et à la peinture de portraits de la figure humaine.

En ce début de Première Guerre mondiale, sa rencontre avec le jeune marchand d’art Paul Guillaume, à l’initiative du poète Marc Jacob, s’avère déterminante pour l’évolution de son art et sa carrière.

La centaine d’œuvres, peintures, dessins et sculptures, présentées dans l’exposition ont toutes un rapport étroit avec le marchand, qu’elles lui aient appartenu, aient été vendues par lui ou qu’il les ait commentées dans sa revue Les Arts à Paris.