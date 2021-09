Mise en examen d’Agnès Buzyn par la CJR : la judiciarisation toxique

Atlantico : L’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn a été mise en examen pour "mise en danger de la vie d'autrui ». L’enquête avait commencé en juillet 2020 par la CJR, seul organisme capable de juger l’action d’un gouvernement. La justice a-t-elle les moyens nécessaires pour appréhender la mission d’un ministre et de le juger ? La situation de Mme Buzyn est-elle un cas isolé ? Maxime Tandonnet : Il me semble que c’est un événement tout à fait hors norme. Bien sûr, on a eu des cas de mise en cause devant la justice pour des raisons sanitaires, comme Georgina Dufoix dans l’affaire du sang contaminé. Mais son implication en tant que ministre reposait sur un lien de responsabilité beaucoup plus évident, en termes de durée et de décisions prises, de documents signés engageant sa responsabilité, même si in fine cela c’est terminé par sa mise hors de cause. Aujourd’hui, c’est tout autre chose. Mme Buzyn n’a été ministre qu’au tout début de l’épidémie. Ce qui lui est reproché semble-t-il, c’est sa déclaration initiale en janvier 2020 niant ou minimisant le risque d’épidémie du covid 19 en France. Il est clair qu’en tant que ministre, elle a commis une erreur d’appréciation colossale. Pour autant, il s’agit d’une faute de nature politique. Cette erreur d’appréciation, d’une gravité telle que l’on peut parler de faute, engage à l’évidence sa responsabilité politique. En revanche, sur le seul fait de cette déclaration, on ne voit pas en quoi sa responsabilité pénale, supposant une volonté de commettre une infraction, peut être engagée en tout cas davantage que celle des autres ministres ou du Premier ministre de l’époque.



Atlantico : Aucune décision de justice n’étant pure et parfaite en politique, y-a-t-il quelque chose de dangereux à mettre en examen pour de telles décisions ? Maxime Tandonnet : C’est extrêmement dangereux en effet car cela peut aboutir à une paralysie totale de l’action publique. Qui voudra s’engager et prendre des décisions, faire des choix, si toute prise de position est susceptible de vous entraîner devant un tribunal ? Personne. Plus personne ne voudra faire de politique active et prendre des décisions. Les seules décisions prises le seront sur la base de la prudence absolue, au risque de paralyser le pays. C’est ce qu’on a vu avec les confinements, les couvre-feux, le passe sanitaire. La question ne sera plus de gouverner, de conduire le pays sur la base de l’intérêt général, mais de se protéger à tout prix. Le risque est celui du blocage absolu du pays. En outre, dans ces conditions, qui osera faire le choix de métiers ou de carrière à responsabilité ? Personne. Il ne restera en politique que des médiocres déterminés à empocher les avantages de certains postes en évitant au maximum de prendre leurs responsabilités. Cela signifie la fin de la notion de gouvernement. Le pouvoir deviendra encore plus qu’aujourd’hui l’art de se couvrir au maximum quitte à provoquer la paralysie totale du pays.