« Mila, notre vedette nationale » ! Les petites infamies de François Burgat

Mila et son avocat Richard Malka.

L’islamologie consiste à étudier l’islam et la culture musulmane. Quand on étudie, on fouille, on scrute, on analyse et, in fine, on mesure les effets. Il y a des islamologues qui font honnêtement ce métier : Gilles Kepel en est un.

François Burgat, lui, est un islamologue d’un autre type, un OIM (organisme islamiquement modifié). Il n’étudie pas, il se contente de piétiner ceux qui ne psalmodient pas tous les jours : « Islam, mon amour ».

Dans sa fureur, il a fait à plusieurs reprises la preuve de son « érudition ». Il a occupé de nombreux postes, à Beyrouth, à Doha, à Ankara. Et il parle beaucoup, le plus souvent relayé par Mediapart.

Voici un échantillon de ses pensées. Il soutient Houria Bouteldja des Indigènes de la République. Il est de tout corps et de tout cœur avec Tariq Ramadan. « Le problème, a-t-il déclaré, n’est pas de savoir si 3 femmes ont été violées par lui mais comment elles ont fait pour rouler des juges dans la farine. » C’est bien vrai ça : le viol n’a aucune importance.

Il pense que le CRIF « est au cœur de l’Etat français ». Ce qui en clair veut dire que la France est gouvernée par les Juifs. Nous pensons que la France est mal gouvernée : on attendait mieux des Juifs…

Le complot juif fait partie de ses obsessions. Mécontent du traitement réservé à son ami Erdogan par la télévision française, il a créé un mot valise : « Telavivision ». C’est gracieux…

Ses hoquets de haine n’ont guère d’importance. Mais s’attaquer à la pauvre et innocente Mila est parfaitement abject. François Burgat a osé. Il ricane en qualifiant Mila de « vedette nationale ». S’il avait un tant soit peu d’humanité, il se serait demandé qui de Mila a fait une « vedette nationale ». La réponse : les dizaines milliers de harceleurs haineux qui lui ont promis le viol et la mort. Mais ce sont ses amis.

Pour lui, Mila a usé de sa « liberté d’expression » pour « avilir et insulter la deuxième religion de France » ! Une façon de dire qu’elle a bien cherché ce qui lui arrive, la salope.