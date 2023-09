Mesurer pour mieux produire

Quel que soit votre secteur d’activité : Cosmétique, industrie textile, pharmaceutique, chimique ou agroalimentaire, vous avez besoin d’outils de bonne qualité pour booster le rendement de vos entreprises.

Améliorer la productivité de vos entreprises, est-ce là votre principale préoccupation sur le plan professionnel ? Si oui, sachez que l’amélioration de l’outil de production peut vous aider à y parvenir. Cela concerne aussi bien les machines-outils que les équipements et instruments de mesure. Compteurs, balances, thermostats et thermomètres sont quelques-uns de ces appareils. Comment assurer un bon entretien de ces outils afin de maintenir la précision et la fiabilité des valeurs mesurées ? C’est tout le sens du présent article.

Pourquoi procéder à un étalonnage régulier de vos instruments de mesure ?

Quel que soit votre secteur d’activité : Cosmétique, industrie textile, pharmaceutique, chimique ou agroalimentaire, vous avez besoin d’outils de bonne qualité pour booster le rendement de vos entreprises. Cela passe par un étalonnage régulier de vos équipements. Élaborer un calendrier pour un étalonnage régulier et correct de vos instruments de mesure est, par conséquent, une précaution à prendre. En effet, l'importance de l’étalonnage n’est plus à faire. Ce procédé permet de garantir la qualité et la sécurité de vos produits.

Étalonner vos instruments revient à comparer les valeurs qu’ils fournissent par rapport à un étalon de référence. Il s’agit en réalité d’une étape confiée aux techniciens en service dans un laboratoire d’étalonnage. Ces examens périodiques permettent de vérifier le bon fonctionnement de votre équipement de mesure. Vous pouvez aussi détecter les éventuels dysfonctionnements et les corriger.

D’autre part, évitez les carences en ressources et en énergie afin de minimiser les coûts liés aux excédents de produits. Cela concerne aussi bien le capteur de température que les appareils permettant de mesurer le poids. Respectez la législation en vigueur ou les normes ISO. Enfin, protéger l’image de marque de votre entreprise en augmentant l’indice de satisfaction de votre clientèle.

Les différents types d’étalonnage

Conformément à la norme ISO 9001, les entreprises ou organisations industrielles sont astreintes à la mise place d’un système de gestion de l’étalonnage. En tant qu’entrepreneur, votre rôle en matière d’amélioration de l’outil de production est essentiel. Parmi les mesures à mettre en place, il y a l’étalonnage périodique de vos instruments.

Que ce soit en rapport avec la sécurité ou le respect de l’environnement, l’étalonnage des équipements de production est une étape nécessaire dans la vie d’une entreprise. Toutefois, il convient de préciser, que les équipements ne sont pas tous soumis au même type d’étalonnage. Pensez ainsi à établir une périodicité pour l’étalonnage de vos instruments de mesure. Ce calendrier tient compte de divers éléments tels que la fréquence d’utilisation, les fonctionnalités de l’équipement et les recommandations du fabricant.

Selon les besoins de votre entreprise, la possibilité existe de procéder à l’étalonnage en interne ou d’externaliser le service. L’étalonnage interne est placé sous la responsabilité du service QHSE de votre entreprise. Ces opérations sont confiées à un personnel qualifié ayant une expertise avérée en la matière. Ceux-ci sollicitent généralement des étalons de référence obtenus auprès d’un organisme certifié.

Quant à l’étalonnage externe, il est réalisé par un laboratoire externe accrédité. Sa mission consiste à vérifier que l’équipement fonctionne de façon optimale. Cela peut se faire dans leurs installations pour les équipements transportables ou sur place en entreprise pour les machines plus lourdes. Après avoir procédé à l’étalonnage de votre outil de production, l’organisme accrédité doit vous délivrer un certificat d’étalonnage.