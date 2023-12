"Mes fragiles" de Jérôme Garcin : un récit de colère et de souffrances magnifié par une splendide écriture

Le brillant auteur Jérôme Garcin nous ouvre les portes de sa vie de famille : après la mort de son frère jumeau, Olivier, qui avait été renversé à l’âge de six ans par une voiture et tué sur le coup, quel malheur pouvait encore leur arriver ? Dix ans plus tard, un cheval lancé au grand galop dans la forêt de Rambouillet avait coûté la vie à leur père, directeur des Presses Universitaires de France. Après ces deux épreuves, sa mère veuve meurt à son tour en l’espace de six mois, laissant derrière elle ses deux fils, l’auteur Jérôme Garcin et son frère Laurent lequel, demeurant dans le même immeuble que sa mère, est mort à son tour du coronavirus le 22 mars 2021. Une succession de chagrins et d’épreuves familiales où la mort va et vient entre médecins de famille, hôpitaux et la révélation brutale par les services de l’hôpital La Pitié-Salpêtrière d’un gène familial ayant pu être transmis par Jérôme Garcin à son adorable petite-fille.