"Mémoire de fille", d'après Annie Ernaux : Tout Ernaux dans sa Mémoire de fille

Mémoire de fille fut écrit en 2014 et publié en 2016, près de soixante ans après les faits. C’est le temps qu’il aura fallu à l’auteure pour digérer cet épisode traumatisant et en faire un vrai manifeste contre la honte et l’humiliation, sentiments ô combien universels.

Au-delà de l’épisode qui constitue le sujet du roman et de la pièce, on retrouve en filigrane, sous la forme du récit autobiographique, tous les thèmes chers à Ernaux : ses parents, la sexualité, sa vie amoureuse, l’ascension sociale …

Le texte, parfaitement adapté par Silvia Costa, qui signe également la mise en scène, est confié à trois comédiennes qui se partagent et s’approprient magnifiquement la parole d’Annie Ernaux.

On peut vraiment parler de performance collective, tant les trois comédiennes, indissociables dans la qualité de leur jeu et leur effacement derrière ce grand texte, ne font qu’une. Elles se passent constamment le relais, comme dans une course au ralenti, sans que jamais l’attention du spectateur ne faiblisse.

Silvia Costa a choisi une mise en scène qui adopte un vrai parti pris : comme à La Samaritaine, ”il se passe toujours quelque chose” sur la scène. L’avantage est que cela confère au spectacle une dynamique qui donne du sens à chacun de leurs gestes et interpelle le spectateur en permanence, au contraire de ces pièces où l’on a parfois l’impression d’assister à une lecture très statique. Mais … (voir plus loin) …