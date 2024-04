"Mélusine" : Cécile Mc Lorin Salvant, au sommet des chanteuses de jazz moderne

L’art vocal de Cécile est parfaitement original et sa voix est immédiatement reconnaissable, même si les influences croisées de Betty Carter, Sarah Vaughan ou Blossom Dearie pour la tessiture et le côté faussement enfantin de la voix sont perceptibles dans son jeu. Sa technique vocale est brillante, sa sensibilité à fleur de peau et ses talents de comédienne lui permettent d’interpréter avec ferveur, un sens hypertrophié de la dramaturgie les thèmes et les chansons inscrites à son répertoire. Elle est capable de métamorphoses surprenantes et fait subir à sa voix des changements de timbre, de registre et de ton qui peuvent la rendre parfois méconnaissable. Elle pousse à ses extrêmes l’art de l’interprétation, à l’instar de la grande Billie Holiday, dans ses faneuses Torch Songs.

Son répertoire, qui inclut régulièrement certaines compositions de son cru, est particulièrement étendu et intègre aussi bien les standards de jazz que les tubes de la pop music, ou certaines chansons tirées du répertoire baroque ou encore quelques grands classiques de la chanson française.

Nous autres Français, connus dans le monde entier pour notre arrogance et notre ethnocentrisme, ne pouvions pas demeurer indifférents au répertoire, parfois emprunté à la variété et choisi pour le présent opus où notre langue domine avec une version d’anthologie du légendaire Est-ce ainsi que les hommes vivent de Léo Ferré et Aragon, à Michel Berger ou Véronique Sanson en passant par La route enchantée du grand Trénet.

Mais l’approche de Cécile est en réalité transfrontalière, les Américains diraient qu’elle pratique avec brio le Cross Over, qui nous mène du métissage caribéen à une reprise d’une chanson majeure de Véronique Sanson, dont il faut écouter attentivement les paroles, et où je n’hésite pas à dire qu’elle prend des accents canadiens. Il faut goûter à plusieurs reprises l’accompagnement baroque des cordes dans une ambiance de musique de cour.

Mélusine, figure irénique de la mythologie européenne, qui donne son titre à l’album et dont elle est l'auteure, c’est elle. Quel talent transformiste!

Je ne serais pas complet en passant sous silence les musiciens qui accompagnent la diva qui sont tous de premier plan et dont le détail est explicité dans les liner notes.