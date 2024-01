"May December" de Todd Haynes

Passionné par les arts visuels depuis son enfance, Todd Haynes, né en 1961 à Los Angeles, a commencé par étudier l’art et la sémiotique à l’Université de Brown. C’est en 1987 qu’il réalise Superstar : The Karen Carpenter Story, son premier court-métrage. Il ne cessera plus ensuite, dans tous ses films, d’aborder les questions de genre et d’identité et, se construira, au fil de temps, un palmarès élogieux de cinéaste indépendant. En 1991, son premier long métrage, Poison, remporte le prix du grand jury au festival de Sundance

Son deuxième, Safe, reçoit en 1995 le prix de la critique internationale au festival de Rotterdam. Viendront ensuite Velvet Goldmine (prix de la meilleure contribution artistique au Festival de Cannes 1998); Loin du Paradis en 2002 avec Julianne Moore ; I’m not there en 2006 (prix spécial du jury au festival de Venise 2007); en 2015, Carol, une fois encore avec Julianne Moore (qui va trouver dans ce film l’un de ses plus grands rôles, celui d’une femme mariée qui rencontre la femme de sa vie); en 2017 Le Musée des Merveilles ; en 2019, Dark Waters; et en 2021, le documentaire musical The Velvet Underground.

May December est le onzième film de ce réalisateur de 63 ans qui affirme avoir découvert à 3 ans sa vocation de cinéaste en regardant Mary Poppins. Son prochain film est déjà en cours de préparation. Il pourrait s’agir d’une romance gay, avec Joaquin Phoenix, et se déroulant à Los Angeles dans les années 30.