"Max Verstappen, le sacre d'un champion" de Daniel Ortelli et Thomas Woloch : une passionnante biographie intime de la nouvelle star de la Formule 1

"Max Verstappen, le sacre d'un champion" de Daniel Ortelli et Thomas Woloch est publié chez City Editions.

Max Verstappen, le sacre d'un champion

De Daniel Ortelli – Thomas Woloch

City Editions

255 pages

18.90 €

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Rappelons simplement (pour ceux qui l’ignoreraient…)que Max Verstappen, pilote automobile de nationalité néerlandaise,est né le 30 septembre 1997 à Hasselt (en Belgique). Il a remporté le titre de champion du monde de Formule 1 en 2021 et pour la 2ème fois consécutive en 2022.

Personne ne savait à quel point Max était talentueux ni surtout que c’est un travailleur acharné. Il apprend de ses erreurs et piétine la concurrence. Les Verstappen viennent sur les circuits pour tout gagner. Ses plus grands admirateurs, son grand-père Frans et son père Jos, tout comme sa mère Sophie, veillent sur lui sans relâche pour lui apprendre le métier de pilote, la rage de gagner et comment garder l’esprit combatif. Ça passe ou ça casse.

Page après page, on passe allègrement de "fils de" à "père de " et on apprend tout des rivalités Leclerc-Verstappen à leurs débuts en karting chez Intrepid comme des aventures Esteban Ocon-Max Verstappen. Au prix de quelques bluffs, l’engrenage passionné de la F1 est lancé. Tout s'enchaîne dans une mécanique parfaitement huilée à partir de l’obtention de la super licence le 29 septembre 2014 : le premier Grand Prix à Suzuka, l’Australie à Melbourne le 15 mars 2015 avec le duo Carlos Sainz-Max Verstappen au départ du Premier Grand Prix de la Saison dans l’écurie Toro Rosso. "Je veux battre des records. Celui des victoires, celui du nombre de titres mondiaux. Il n’y a que cela qui compte" annonce l’intéressé en programme de vie. Normal, on ne devient qu’une fois champion du monde pour la première fois dans une vie d’homme. De fil en aiguille, un championnat (2021), deux championnats…

POINTS FORTS

C’est vraiment le moment idéal pour découvrir avec les auteurs du livre la face cachée et l’histoire humaine derrière le champion

Ce livre est d’actualité par la force des choses… et l’auteur a véritablement une excellente plume attendrissante pour faire partager le quotidien aride d’un jeune futur champion.

QUELQUES RÉSERVES

Il va falloir plancher vite pour écrire le tome 2 de l’histoire de Max Verstappen puisque le champion a gagné son deuxième titre mondial en octobre 2022 avec l’écurie Red Bull Honda, alors qu’il restait au calendrier 4 courses à courir…

Au Japon, ce jour-là (9 octobre) il pleuvait ; la pluie a changé la donne, interrompu la course, un drapeau rouge a fait le reste. Le champion avait 366 points au classement !

ENCORE UN MOT...

Le Dr. Marko ne s’est pas trompé et son ami Franz Tost a fait du bon travail en mettant le pied à l’étrier au futur champion.

UNE PHRASE

Prophétique… "La première fois que je l’ai vu…Je ne savais pas qui il était. Seulement qu’ il pilotait un kart CRG. J’aimais follement sa façon de conduire” dit le patron de sa première petite écurie de karting (celle où ont commencé les pilotes les plus titrés : Michael Schumacher, Alessandro Zanardi, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Nico Huelkenberg et... Jos Verstappen) P.49

"C’est un pilote qui n’est pas au bout de ses capacités " estime Dr Marko. p.226

L'AUTEUR

Daniel Ortelli est journaliste sportif. Il a longtemps suivi la F1 pour l'AFP (Agence France Presse). Il a publié plusieurs livres consacrés au sport, notamment une biographie de Lewis Hamilton (City, 2021). Il a suivi la carrière de Max Verstappen sur les circuits du monde entier et signe ici une passionnante biographie intime.

Thomas Woloch est journaliste de formation et grand spécialiste des sports mécaniques.

A noter que les deux mêmes auteurs ont également rédigé une biographie de Lewis Hamilton.