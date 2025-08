Une étoile

Ce secret dans la composition de ses chansons qui a permis à Taylor Swift de devenir une mega mega star

Taylor Swift est devenue une figure incontournable de la pop culture. Mais à force de la célébrer pour son génie marketing ou son influence sociétale, on en oublie sa musique. Derrière le phénomène planétaire se cache une artiste dont les chansons — même les plus légères comme Shake It Off — révèlent, à qui veut les écouter, une véritable maîtrise de l’espace sonore, du rythme et de la narration musicale. Comprendre Swift, c’est aussi (re)découvrir ses chansons comme objets musicaux à part entière.