"Maurice Barrès. Un destin solitaire" : une biographie centrée sur le journaliste et l’homme politique davantage que sur le romancier

Décembre 2023 marque le centenaire de la mort de Maurice Barrès. Il est né en 1862 à Charmes-sur-Moselle, à mi-chemin entre Nancy et Epinal, dans une famille aisée et cultivée. Interne à Nancy pendant ses études secondaires, il a comme professeur de philosophie successivement Auguste Burdeau et Jules Lagneau, jeunes normaliens, purs produits de la méritocratie républicaine.

Barrès monte à l’assaut de Paris dès 1883, se fait connaître très vite du milieu littéraire en publiant dès 1884 une revue éphémère Les tâches d’encre et les deux premiers romans de sa trilogie du Culte du Moi, Sous l’œil des barbares en 1888 et Un homme libre en 1889. Ces deux textes le rendent très populaire parmi la jeunesse estudiantine. Il est séduit par le Boulangisme. Il se présente à Nancy sous cette étiquette aux élections législatives d’octobre 1889. Il est élu à la surprise générale, malgré le reflux du Boulangisme, en se revendiquant à la fois nationaliste et socialiste.

A partir de là, l’auteur se concentre sur les activités politiques et journalistiques de Barrès, ne considérant son activité littéraire qu’en interaction avec celles-ci. Barrès, orateur médiocre, est peu actif à la Chambre où il siège à gauche de l’hémicycle. Il se focalise contre la censure de certaines pièces de théâtre, indépendamment de leur orientation politique. Paradoxalement son activité journalistique s’accroît, notamment dans La Presse et Le Figaro. Il est battu aux élections de 1893.

La période la plus noire de la vie de Barrès s’ouvre. Barrès s’enfonce dans l’antiparlementarisme et renforce son antisémitisme, déjà présent dans son manifeste électoral de 1889, à l’occasion du scandale de Panama et de l’affaire Dreyfus. Il règle ses comptes au travers de sa nouvelle trilogie Le Roman de l’énergie nationale qu’il achèvera en 1902. Il s’y dépeint sous les doubles traits de Suret-Lefort, parlementaire et de Struvel, jeune journaliste. Tous deux en lutte contre Bouteiller, parlementaire chevronné et corrompu, ancien professeur de Struvel. L’allusion à Auguste Burdeau, élu député républicain opportuniste en 1885 et ministre par deux fois, puis brièvement Président de la Chambre avant son décès à 43 ans fin 1894, est transparente. L’affrontement entre les deux hommes avait eu lieu avant même l’élection de Barrès. Il devient membre de la Ligue de la Patrie Française, fer de lance de l'anti-dreyfusisme de salon, qui regroupe la moitié des intellectuels français. Toutefois Barrès s’y distingue par la cruauté de ses formules antisémites ciselées. Il est également membre de la Ligue des Patriotes de Déroulède radicalisée dans le Boulangisme jusqu’à une tentative de coup d'État de 1899 en marchant sur l’Elysée, après la mort de Félix Faure.

Barrès est élu à 43 ans à l’Académie Française en janvier 1906. Après quatre échecs successifs aux élections législatives, il est enfin élu à Paris dans la circonscription des Halles en avril 1906 et sera réélu sans interruption à trois reprises jusqu’à sa mort, clairement dans le camp de la droite nationaliste. Son antisémitisme s’estompe. Il accepte sans broncher la réhabilitation de Dreyfus en juillet 1906, comme si son antisémitisme avait été d’abord, au moins partiellement, un instrument au service de son ambition désormais satisfaite. Barrès utilise sa position pour mener une campagne dans Le Gaulois et L'Écho de Paris en faveur des églises de France en triste état (déjà), puis une autre en faveur des missions françaises d’enseignement en Orient. A cet effet, il obtient un assouplissement de la loi de 1905.

A la veille de la guerre, Barrès succède à Déroulède à la présidence de la Ligue des Patriotes et en infléchit considérablement la ligne vers la modération. Il va jusqu’à envisager sa dissolution ou sa transformation dans une ligue de vigilance pour la paix mondiale. Il se rallie dès août 1914 à l’Union sacrée. Il salue le courage des soldats de toute race et religion dans la défense du pays. Il est un journaliste très actif dans L'Écho de Paris. Il y mène différentes campagnes contre l’incinération des soldats morts, en faveur des orphelins ou plus bizarrement en faveur du vote des soldats morts, tempéré par son soutien au vote des femmes. Après la guerre, il fait preuve d’une grande clairvoyance sur les conditions d’une paix durable.

En 1921 il est meurtri par le procès fictif que le mouvement Dada lance contre lui. Il y est défendu par Aragon qui a, toute sa vie, honoré l’écrivain. Son dernier roman majeur Un jardin sur l'Oronte paraît au printemps 1922. Il est éreinté par ses soutiens catholiques habituels. Il est chargé par l’Académie de faire l’éloge de Renan pour le centenaire de sa naissance au printemps 1923, 40 ans après l’avoir égratigné. La boucle se referme par sa mort subite le 4 décembre 1923. Barrès est redevenu un esprit original que la postérité va superbement caricaturer ou ignorer.