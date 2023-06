Après la polémique sur le Fonds Marianne, Marlène Schiappa serait menacée en cas de remaniement ministériel.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il se dit que lors du prochain remaniement qui s’annonce, tu ne feras plus partie du nouveau gouvernement. L’occasion de rappeler l’ingratitude de Macron qui a oublié tout ce qu’il te doit.

En cause, l’affaire du Fonds Marianne que tu as géré d’une façon pour le moins légère. Mais tu es légère toi-même. Voilà ce qu’on ne te pardonne pas. Mais toi, tu es légère toi-même comparée aux lourdeaux qui font partie du gouvernement.

Avec toi, grâce à toi, on ne s’ennuyait jamais. Tu étais égratignée et moquée. Et sur Atlantico on ne s’en est pas privé.

Nous avons ri et souri à la lecture de tes livres érotiques. Ils étaient d’une autre tenue que les élucubrations pornographiques de Bruno Le Maire. Dans les médias, il n’y en avait que pour toi.

Mais c’était quand même mieux qu’Alexandre Benalla, un petit voyou de banlieue qui a occupé l’actualité pendant plusieurs années.

Sans toi, le prochain gouvernement sera triste et lugubre. Et nous mourrons d’ennui. Marlène tu vas nous manquer. Nous serons peut-être obligés d’écrire un peu sur Edouard Philippe. Une tâche fastidieuse.

C’est insupportable. Cependant, il y aura peut-être une bonne nouvelle.

Ton prochain livre, tu le publieras sous ton propre nom au lieu de l’éditer sous un pseudonyme. Nous le lirons et nous en rendrons compte. Ainsi, chère Marlène, tu nous procureras encore quelques moments de bonheur !

