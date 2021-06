Marlène Schiappa est une pro du chauffage… de salles

Marlène Schiappa lors d'un meeting pour les élections régionales en Ile-de-France pour le candidat Laurent Saint-Martin.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Pour éviter tout malentendu précisons que chauffeuse (ou chauffeur) c’est quelqu'un qui chauffe le public. Toutes les chaînes de télévision ont recours à leurs services. Ce sont elles (ou eux) qui, hors caméra, indiquent au public quand il faut applaudir, rire, se lever, s’asseoir.

C’est ainsi que ça se passe chez Hanouna, Ruquier et bien d’autres. Les chauffeuses et chauffeurs sont également connus sous le vocable d’ambianceuses et d’ambianceurs. C’est dans ce rôle que Marlène Schiappa s’est présentée au Parc de la Villette devant un parterre de militants macronistes et une brochette de ministres.

Le but : soutenir le candidat LREM en Ile-de-France. On ignorait son nom : grâce à Marlène Schiappa, on le connaît désormais pour l’oublier aussitôt. La performance vaut le détour (regarder la vidéo).

Marlène Schiappa paye de sa personne. Sur une estrade elle chante, danse, se tortille et parle. Elle n’est pas désagréable à regarder. Pour le son, c’est autre chose. Elle n’arrête pas de répéter « Laurent Saint-Martin », demandant à la petite foule de reprendre ce nom.

Et là, quels que soient ses efforts, son chant, ses pas de danse, le succès n’est pas au rendez-vous. Les militants macronistes restent relativement silencieux. Elle les admoneste : « on ne vous entend pas ».

Peine perdue : le public n’arrive pas à se dégeler. Ce n’est pas la faute de la chauffeuse qui, répétons-le, est excellente : c’est celle du public qui est nul ou pas convaincu. Il y a juste un type qui se dévoue pour crier « Laurent Saint-Martin » dans son porte-voix.

Au vu de la prestation de Marlène Schiappa, si j’habitais en Ile-de-France et si elle était candidate, je voterai à coup sûr pour elle. Mais pour qu’elle ait une chance, il ne faudrait pas que Laurent Saint-Martin soit son chauffeur.

Pour galvaniser ses troupes flageolantes Marlène Schiappa a déclaré que le candidat LREM serait « la surprise de juin ». Les sondages lui accordent un misérable score de 11 points. La surprise serait qu’il en fasse 12…