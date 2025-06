Atlantico-Business

Mario Draghi pensait que Trump obligerait les dirigeants de l’Union européenne à se réveiller… mais c’est raté

Mario Draghi, l’un des plus fins stratèges européens, voit dans le désengagement américain une occasion manquée. L’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche aurait pu offrir à l’Union européenne l’opportunité historique de s’affirmer comme puissance autonome, en renforçant sa défense, son économie, et sa souveraineté politique. Mais entre lenteurs institutionnelles, divergences nationales et immobilisme budgétaire, les promesses d’une Europe forte peinent à se concrétiser. Pour Draghi, le nouvel ordre mondial impose un choix clair : s’unir ou s’effacer.