Marine Tondelier veut interdire CNews et asphyxier Valeurs actuelles

Marine Tondelier, la secrétaire nationale de EELV, veut interdire CNews.

La secrétaire nationale de EELV veut interdire CNews. Au nom de la liberté d’expression qui, selon elle, ne serait pas respectée par cette chaîne. Et sur France Inter elle l’est ?

La secrétaire nationale de EELV est gonflée. Elle ment et elle se trompe. Marine Tondelier demande au gouvernement de cesser de verser des subsides à Valeurs actuelles. Elle ignore qu’il s’agit d’un des rares médias à ne pas recevoir d’aides à la presse !

Passons maintenant à une plus grosse pointure : Pap Ndiaye. Le ministre de l’Education nationale était interviewé sur une chaîne de télévision. Le journaliste lui a montré une “Une” de Valeurs actuelles. Pap Ndiaye y figurait avec ce titre : “Ministre de la destruction nationale”. Et le journaliste, obséquieux et acquis à sa cause, lui a demandé : “c’est pas raciste ça ?”. Pap Ndiaye a lancé que Valeurs actuelles était l’héritier de Gringoire, journal antisémite et collaborationniste pendant l’occupation.

Quel rapport tout cela a avec la couleur de la peau du ministre de l’Education nationale ? N’aurait-on pas le droit de critiquer Pap Ndiaye car il est noir ? Lui et Marine Tondelier sont faits pour s’entendre !