Mais qui veut nous faire cliquer sur Elise Lucet ?

L'image de la journaliste est détournée pour vanter des cryptomonnaies.

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

Atlantico : Qui est derrière la campagne publicitaire mensongère où l’on voit la journaliste Elise Lucet faire de la publicité pour les crypto-monnaies ?

Anthony Poncier : L’idée la plus simple serait de dire que c'est encore un coup des Russes et que cela rentrerait dans leur stratégie d’attaque hybride. Très honnêtement, je ne suis pas sûr qu’il soit très intelligent de s’arrêter à ce raisonnement. Cette campagne peut être tout simplement une simple arnaque et dans ce cas-là, cela peut être n'importe qui.

Quelle est la logique de cette arnaque ?

Techniquement, ce n’est pas très compliqué. Mais le choix de la cible est plutôt intéressant. L’image qu’ont les cryptos monnaies, notamment en France et auprès des institutions, n’est pas forcément une bonne image. Le recours aux influenceurs qui ont pu avoir lieu avant et qui sont maintenant basés à Dubaï n’a pas aidé. Elise Lucet, de par son émission, représente une forme d'honnêteté, de validation. Donc les gens considèrent qu'Elise Lucet est une personne de confiance. Les personnes qui découvrent la publicité disent que c’est quelqu’un pour qui ils ont de l'admiration et du respect, qui a plutôt tendance à dénoncer les arnaques. Or, si elle se porte caution de cette opération, cela doit vraiment être un bon investissement. Cela pousse à investir de l’argent. Utiliser les médias sociaux, que ça soit X ou autre, est la façon la plus simple de pouvoir toucher beaucoup de monde de manière virale et à grande échelle. Le choix de la personnalité est plutôt bien pensé pour toucher un public large.

Cette stratégie est-elle efficace ?

En France, il y a une législation sur les placements de produits par les influenceurs, qui vise notamment la question des crypto-monnaies. Ces dispositions ont été prises car cela a eu un impact par le passé et un certain nombre de gens se sont fait piégés.

Cela a un minimum d'impact sinon la France n'aurait pas déjà légiféré sur cette question. À partir du moment où l'AMF a tapé du poing sur la table, c'est que ça a eu un impact suffisamment fort. Les gens qui écoutent Nabilla ne sont pas forcément ceux qui écoutent Elise Lucet. Il faut tenir compte du timing. Dans toute la presse et dans l'ensemble des médias, depuis quelques jours, tout le monde explique que le bitcoin a retrouvé un de ses records historiques autour de 60 K et que donc on peut le voir comme de la spéculation. Il y a une vraie accélération. Donc il y a un double effet : d’un côté une bonne presse et de l’autre un tiers de confiance qui dit que c’est un placement intéressant. Malgré le fait que ce soit mis en valeur par de faux sites, cela met les gens en confiance.