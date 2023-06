Mais que nous dit vraiment le combat Musk - Zuckerberg de l’état de notre civilisation ?

Mark Zuckerberg, patron de Meta, et Elon Musk, propriétaire de Twitter.

Les patrons de Twitter et de Meta, Elon Musk et Mark Zuckerberg, se sont défiés sur leurs réseaux sociaux et invités mutuellement à s'affronter physiquement dans une cage à la façon des combats d'arts martiaux.

Atlantico : Elon Musk et Mark Zuckerberg pourraient bien en venir aux mains. Les deux hommes ont acté le principe d’un combat singulier. Qu’est-ce que cela révèle d’eux ?

Michel Maffesoli : Il y a dans la mythologie une figure importante, celle du Puer aeternus, l’enfant éternel. Celui qui à l’âge adulte continue à faire des bêtises et des blagues comme un enfant : Peter Pan dans les contes, Michaël Jackson dans le show biz. Ces enfants éternels représentent certes le souhait de l’humanité d’une jeunesse éternelle, d’une vie sans fin, mais ils incarnent surtout l’envie de tout adulte de pouvoir retourner à l’innocence, l’irresponsabilité de l’enfance. Il est assez savoureux de voir des deux capitalistes, capitaines de deux des plus puissantes entreprises, décider de liquider leur différent comme des gamins. Ils se révèlent petits garçons rêvant d’un tournoi, d’une armure, réglant leur dispute certes pas par le sabre ou l’épée, mais par un combat d’un art martial (orientalisation du monde oblige) et en public. Enfermés dans une cage et obligés de se battre !

Combat corps à corps alors même qu’ils ont construit leur fortune sur des média qui justement mettent le corps de côté ; combat corps à corps sans avatar ni pseudo.

Il s’agit là d’une mise en scène de l’émotionnalité dont on se demande si elle est issue d’une connivence entre les deux hommes, soucieux de mobiliser toujours plus l’opinion par leurs excentricités ou plus simplement du retour de la bestialité dans un monde qui avait cru évacuer l’animalité de l’humain ! Difficile de savoir s’il s’agit d’un vrai différend ou non.

Comment en sommes-nous arrivés à un moment où deux milliardaires peuvent juger qu’ils ont la liberté de faire cela, alors même qu’ils doivent rendre des comptes au board, au congrès, etc ? Comment expliquer que ce genre de comportements soit toléré dans nos sociétés ?

Michel Maffesoli : Tout le monde le sait, les milliardaires ou plutôt les grands groupes qu’ils ont édifiés sont les maîtres du monde. Et donc ces deux hommes ne peuvent que se croire les maîtres du monde. Elon Musk a beaucoup mis en scène son pouvoir, ses pouvoirs pour parler en langage de « super héros ». N’a-t-il pas laissé entendre que s’il le voulait il pourrait devenir président des Etats-Unis alors que cela lui est impossible car il n’est pas né américain. Il a d’ailleurs de manière sympathique défié tout l’establishment en faisant le « ménage » sur Tweeter lors de son rachat, empêchant désormais la censure des dits complotistes ou anti-vax et se préoccupant du danger réel que constituent les pédophiles. Mark Zuckerberg a lui été, sur Facebook, le petit soldat fidèle des puissants en acceptant que soient censurés de nombreux comptes qui mettaient en cause la gestion du Covid par les pays développés.

Cependant ces deux hommes ne revendiquent pas le pouvoir pour l’exercer, fût-ce pour faire ce qu’ils estiment bon pour le pays, pour son économie, pour leur prospérité. Non ils usent du pouvoir comme dérision du pouvoir. Ils veulent se battre comme des chiens ou des lions en cage. C’est-à-dire mettre en scène le renoncement à la raison, à la bienséance, à tout ce qui dans la modernité a constitué l’humanité, l’humanisme. Une querelle de sales mômes, sans vrai motif, un combat absurde.

Cela témoigne-t-il aussi d’une tolérance plus grande à l’exhibition et la mise en scène de la violence ? Comment l’expliquer ?

Michel Maffesoli : La mise en scène de la violence et dans le cas précis il s’agit bien d’une mise en scène, avec l’annonce du spectacle, comme quand le public attend l’affrontement de deux boxeurs dont on suit, jour après jour l’entraînement, l’état physique, la psychologie, cette mise en scène de la violence n’est pas la violence. Il y a au fond la même différence qu’entre un combat de boxe et un combat de catch. Voire une lutte dans une arène emplie de boue.

Même si cette bagarre devait être « vraiment réelle », elle ne refléterait pas la brutale bestialité d’une agression ou d’une bagarre de rue. Quelle que soit l’issue de ces annonces, combat réel ou réconciliation mise en scène, il s’agira d’un spectacle, d’un affrontement aussi peu réel que s’il était vraiment virtuel.

Au fond peut-être Elon et Mark sont-ils comme des enfants qui ne savent plus faire la différence entre la réalité et leur écran, peut-être à force de vendre pseudos, avatars, faux comptes et vraies censures ne savent-ils plus eux-mêmes qui ils sont. En ce sens ils sont de parfaits exemples de la postmodernité : Elon Musk notamment qui revêt chaque jour un nouveau costume, se projetant en rêve président de la république ou Justicier contre la CIA, a sans doute envie de faire mordre la sciure au bon élève Zuckerberg, domestique trop zélé du gouvernement. Mais tout cela est bien du spectacle, ne nous y trompons pas.

Qu’est-ce que la fascination pour ce spectacle, ces personnages, et leur caractère fantasque dit de nous en tant que civilisation ?

Michel Maffesoli : Le premier mot qui me vient à l’esprit est celui de décadence. Il est de plus en plus difficile de ne pas penser aux derniers siècles de l’empire romain : panem et circenses pour une populace de plus en plus esclavagisée : dans des tâches idiotes, répétitives, improductives ; dans des jeux de rôles dont ils ne savent plus vraiment s’ils sont la vraie vie ou le fantasme ; assujettis jusque dans leur corps à adopter des protocoles sanitaires ou sociaux insensés. Populace profondément méprisée par l’élite au pouvoir qui tente de se maintenir par ce qu’on pourrait appeler, pour reprendre l’expression impériale, non plus le pain gratuit et les jeux de cirque, mais une mise en scène de grandes peurs (Covid, Guerre, pénurie d’électricité, d’eau, inflation etc.) entrecoupées de scènes de pur divertissement. Divertissement que les hommes au pouvoir offrent eux-mêmes au peuple.

On savait déjà que les grands groupes capitalistes étaient maintenant les maîtres du monde, orientant, voire dictant les politiques de la culture, de la santé, de l’éducation grâce à leurs « dons » et autres mécénats. On voit maintenant qu’ils vont de plus assurer à la place des gouvernements, la distraction du peuple. La théâtrocratie telle que Platon l’avait décrite laisse place à une sorte de clownerie généralisée.

Regardez bonnes gens, Elon Musk se préparer à foutre une branlée à Mark Zuckerberg et ne vous préoccupez plus de relayer sur votre compte Facebook une critique quelconque de Bigpharma ou autres officines à produire des milliards.

Mais sachez que de toute façon, tout ça, c’est pour du beurre. Car même s’ils représentent des figures héroïques un peu différentes, l’un en costume légèrement libertaire, l’autre en bon élève, au bout du compte ils n’ont pas l’intention de vous laisser la plus petite part de leur gâteau.