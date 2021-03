Mais pourquoi les femmes sont-elles les grandes oubliées des maladies cardiovasculaires ?

Les femmes de moins de 50 ans sont trois fois plus victimes de crises cardiaques qu'il y a 15 ans. A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes l'association Agir pour le Coeur des femmes est mobilisée.

Atlantico : Vous avez cofondé Agir pour le Cœur des femmes, un fonds de dotation en 2020, avec notamment Thierry Drilhon, dirigeant et administrateur d’entreprises. A l’occasion de cette Journée internationale des droits des femmes, la santé est un domaine très important où les inégalités peuvent encore régner. Comment expliquer que les risques cardiaques ne soient pas les mêmes pour les femmes ? Pourquoi les femmes sont les grandes oubliées des maladies cardiovasculaires ?

Professeur Claire Mounier-Véhier : Aujourd’hui, on peut vraiment parler d’état d’urgence sur les maladies cardiovasculaires des femmes puisque c’est la première cause de mortalité, six fois plus que le cancer du sein, même s’il ne faut pas opposer les deux maladies. C’est une maladie de l’environnement. La bonne nouvelle, c’est que dans huit cas sur dix, nous pouvons l’éviter. C’est néanmoins aujourd’hui 200 décès de femmes par jour soit d’infarctus du myocarde, soit d’accident vasculaire cérébral et en troisième position figurent les maladies aortiques. C’est pour cela que nous avons fondé, avec Thierry Drilhon, Agir pour le Cœur des femmes, autour des trois A du cœur : Alerter, Anticiper et Agir.

A l’occasion de cette Journée internationale des droits des femmes, comment mieux faire connaître cette réalité et alerter les femmes sur leur santé et sur ces difficultés cardiaques alors que les maladies cardiovasculaires sont devenues la première cause de mortalité chez les femmes en France et tuent huit fois plus que le cancer du sein ?

Le premier conseil : écoutez-vous. On connaît parfaitement notre corps si on est exposée à des facteurs de risque par exemple si on est une fumeuse depuis de nombreuses années depuis l’adolescence, que l’on est en surpoids, que l’on est stressée… Avec la Covid-19, les femmes paient un lourd tribut à cet excès de stress, à cet isolement social, à cette précarité financière pour certaines, si elles ont du diabète et qu’elles ressentent des symptômes particuliers (un type d’essoufflement à l’effort, une douleur dans la poitrine mais entre les épaules, des douleurs à la marche qui peut signaler une artérite...), ces femmes ne doivent pas hésiter à appeler le 15. Il est très important de ne pas attendre. Avant la survenue de ce type d’accidents, on veut prévenir. On propose aujourd’hui six consultations clés de dépistage chez la femme. Il s’agit d’anticiper et d’agir pour prévenir l’accident. C’est au moment de la première contraception et lors des renouvellements des contraceptions notamment quand la femme avance en âge. C’est avant la mise en route d’une grossesse si elle est à risque ou après la grossesse si elle a eu un accident vasculaire pendant la grossesse et puis au moment de la ménopause, juste avant la ménopause, à l’entrée dans la ménopause et puis après en fonction de ce qui aura été vu au bilan, ce sera une consultation qui sera renouvelée soit annuellement, soit tous les deux à trois ans.

Pouvez-vous nous parler de la mission de l’association Agir pour le Cœur des femmes pour alerter et mobiliser toutes les énergies pour l’éducation des femmes sur leur santé cardiovasculaire ? Quels sont vos principaux objectifs, l’un d’entre eux serait de sauver la vie de 10.000 femmes en 5 ans notamment ?

Agir pour le Cœur des femmes, sa mission principale est d’alerter, d’anticiper, d’agir pour sauver la vie de 10.000 femmes à 5 ans. Alerter consiste à donner les clés d’une prévention positive, connaître les symptômes de l’infarctus du myocarde, de l’accident vasculaire cérébral, de l’artérite, savoir mesurer sa pression artérielle, savoir faire un bilan biologique régulièrement quand on avance en âge. C’est également, dans l’alerte, former des professionnels de santé aux spécificités du risque cardiovasculaire des femmes car aujourd’hui en France, mais également à l’international, on apprend notre médecine principalement sur des caractéristiques masculines. Tout l’enjeu, c’est de donner cette évolution épidémiologique aux professionnels de santé pour qu’ils regardent les femmes d’une manière différente.



Ensuite dans l’action c’est également développer des parcours de santé cardio-gynécologiques au travers de centres qu’on appelle les centres Agir pour le Cœur des femmes. On a aujourd’hui cinq centres ouverts en France, des entités fonctionnelles. On met en contact des médecins traitants, des cardiologues, des gynécologues, des obstétriciens, des pharmaciens. On leur apprend avec une formation préalable à traiter la santé des femmes sous l’aspect cardiovasculaire et gynécologique. On a ainsi des centres en Ile-de-France, à Lille où est né le parcours cardio-gynécologique au CHU de Lille, dans les Hauts-de-France, on est allé sur Marseille, Avignon, La Rochelle et également à l’international. Nous allons en Suisse tout prochainement à l’hôpital privé de La Tour. Nous sommes allés à Dubaï. Nous avons une antenne qui va se développer à Londres et en Belgique c’est en prévision.



L’objectif principal d’Agir pour le Cœur des femmes, c’est de créer un écosystème d’acteurs autour de cette santé mais cela ne concerne pas que l’aspect médical. C’est pour cela qu’il y a aussi Thierry Drilhon, qui est aussi le président de la Chambre de commerce franco-britannique et qui est un dirigeant d’entreprise, on veut aussi impliquer le milieu de l’entreprise et c’est vrai qu’avec l’avènement de cette pandémie de Covid-19, la santé en entreprise a pris une autre dimension. On s’occupe plus de prévention, on se préoccupe plus de l’état de santé de nos salariés. On veut qu’ils travaillent dans de bonnes conditions, dans un souci de bien-être notamment avec l’avènement du télétravail, une situation expérimentale de tout ce qu’il ne faut pas faire pour prévenir les maladies cardio-vasculaires en termes de sédentarité, de stress, de fatigue, de grignotage, d’augmentation des addictions comme le tabac.



On veut qu’il y ait une vraie prise de conscience, concertée, entre le milieu de l’entreprise, la société, le monde médical et scientifique. Ce n’est plus les médecins d’un côté et l’économie de l’autre. On est ensemble pour que les Français aillent bien.

Ces dangers cardiovasculaires ne sont-ils pas oubliés face à la pandémie de Covid-19 ?

La pandémie a permis de catalyser encore plus le risque cardiovasculaire des femmes. C’est un vrai constat. Un des éléments explicatifs majeurs est le fait que les femmes sont les premières victimes de la précarité. A l’occasion de cette journée du 8 mars, nous communiquons sur la nécessité de garantir à toutes les femmes leur droit à la santé. Les femmes représentent 70% des travailleurs pauvres et 57% des bénéficiaires du RSA. Ces femmes qui sont en situation de vulnérabilité financière et sociale (un foyer monoparental sur deux, c’est un foyer de femme), ces femmes-là n’ont plus le temps de se préoccuper de leur santé. Parallèlement, elles sont exposées à un environnement extrêmement délétère de sur-stress, de charge mentale, de travail précaire. La cigarette est la vraie-fausse amie. Elles vont avoir tendance à moins bien manger, à manger trop salé, à moins bouger, à se replier sur elles-mêmes.



On a souhaité prendre la parole avec Agir pour le Cœur des femmes sur les lourdes conséquences de la pandémie sur la santé et la santé cardiovasculaire de ces femmes précaires. Je vois à peu près huit femmes pour deux hommes dans ma pratique professionnelle, je fais deux consultations par semaine, je tourne avec mon interne une fois par semaine, j’ai constaté que les femmes ont pris entre 5 et 10 kg, celles qui avaient arrêté de fumer, elles refument comme des folles. Elles ne font plus d’activité physique puisqu’elles aimaient bien, pour celles qui avaient la possibilité financière, aller dans des clubs de sport. Elles n’y vont plus. Elles sont extrêmement affectées. A cela, vous rajoutez éventuellement des situations familiales difficiles, de la violence conjugale, des séparations conjugales, des difficultés avec les enfants dont il faut assurer l’apprentissage scolaire. Finalement, la note est très lourde pour ces femmes. La charge mentale de la femme qui a son rôle de maman, son travail, qui est souvent un job précaire, même une femme chef d’entreprise, a également une grosse charge mentale et elle ne va pas pouvoir se plaindre dans un milieu (si l’on regarde les conseils d’administration des entreprises) où il y a très peu de femmes. Elle ne va certainement pas se plaindre de sa situation actuelle. Elle va se taire et elle va essayer d’assumer coûte que coûte.



On a en plus la charge de la ménopause. On n’est pas forcément très bien au moment de la ménopause. On est un peu plus fatiguée avec des douleurs articulaires, on a moins de punch, on a des bouffées de chaleur. Ca on ne peut pas en parler au travail, parce que ça ne se fait pas.



C’est vrai qu’à l’occasion de la journée du 8 mars, il est important de mettre en avant le fait que les femmes ont une plus grande susceptibilité, une plus grande sensibilité à l’égard des effets pervers des facteurs de risque et de ces situations d’environnement délétère. Leurs artères sont beaucoup plus sensibles que celles des hommes. Et en plus, elles ont cette triple charge mentale. L’addition est salée…



Pour essayer de pallier cette double-pleine médicale et sociale, Agir pour le Cœur des femmes est en train de préparer une grande opération, qui si la pandémie nous le permet, débutera à Lille, la dernière semaine de septembre à l’occasion de la semaine du cœur, le "Bus du cœur".



Ce bus du cœur va aller dans des quartiers extrêmement sensibles et précaires de six grandes villes en France (Lille, Marseille, Aulnay-Sous-Bois, La Rochelle, Avignon et Saint-Etienne). Ce bus va permettre avec des médecins cardiologues, des infirmières, des diététiciennes, des gynécologues, d’aller dépister ces femmes précaires qui habitent dans ces quartiers précaires et qui auront été amenées au préalable par des ambassadrices santé que nous allons former. Ce sont les habitantes des quartiers qui vont aller chercher ces femmes. On va les amener dans le bus. A côté du bus, on aura également des barnums pour apprendre le massage cardiaque, il y aura égamement de l’activité physique avec un vélo smoothie et aussi un barnum pour tout ce qui est méditation, yoga, relaxation pour apprendre à ces femmes à prendre soin d’elles.

Retrouvez la présentation et les objectifs d'Agir pour le Coeur des femmes :

Le mouvement ETHIC soutient l'association Agir pour le Coeur des femmes :

Le mouvement ETHIC (Entreprises de Taille Humaine Indépendantes et de Croissance) se félicite de pouvoir partager son nouvel engagement auprès d’Agir pour le cœur des femmes. Agir pour le cœur des femmes est un fonds de dotation. Cofondée en 2020 par le Pr. Claire Mounier-Vehier (cardiologue chef du service de Médecine Vasculaire et HTA du CHU de Lille) et Thierry Drilhon (dirigeant et administrateur d’entreprises).

« Les femmes sont les grandes oubliées des maladies cardiovasculaires ! » : explique le Pr. Mounier-Vehier. L’association a pour mission d’alerter et mobiliser toutes les énergies pour l’éducation des femmes sur leur santé cardio-vasculaire mais aussi d’accélérer la prévention en donnant accès à toutes les femmes au dépistage et aux soins cardio-vasculaires. Leur ambition : sauver la vie de 10 000 femmes en 5 ans.

ETHIC a souhaité leur apporter son soutien mais aussi mettre la lumière sur les actions positives que mène Agir pour le cœur des femmes, notamment en entreprise (l’information, la prévention, la formation des professionnels de santé, etc.). Le mouvement ETHIC souhaite promouvoir l’accompagnement de la santé des salariés en entreprise et notamment la santé des femmes. En effet, les maladies cardio-vasculaires sont devenues la première cause de mortalité chez les femmes en France. Elles tuent huit fois plus que le cancer du sein. C’est pourquoi, le mouvement ETHIC souhaite relayer les messages importants de l’association Agir pour le cœur des femmes.

Sophie de Menthon : « Quand on est l’instigatrice de « J’aime ma boîte » on a le souci de la santé de ses salariéEs ! ».