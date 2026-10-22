VICTIMES DE LA MODE

Mais pourquoi les chaussures moches sont-elle autant à la mode ?

Crocs, Birkenstock, Ugg, chaussures de randonnée détournées en accessoires urbains ou modèles volontairement disproportionnés : les chaussures « moches » se sont imposées dans l’univers de la mode. Cet engouement traduit à la fois une quête de confort, un désir de transgression et la capacité des marques à transformer l’anti-mode en marché.