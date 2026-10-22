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Une paire de Birkenstock dans un magasin de chaussures.
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VICTIMES DE LA MODE

22 octobre 2026

Mais pourquoi les chaussures moches sont-elle autant à la mode ?

Crocs, Birkenstock, Ugg, chaussures de randonnée détournées en accessoires urbains ou modèles volontairement disproportionnés : les chaussures « moches » se sont imposées dans l’univers de la mode. Cet engouement traduit à la fois une quête de confort, un désir de transgression et la capacité des marques à transformer l’anti-mode en marché.

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MOTS-CLES

consommation , mode , tendances , achats , chaussures , chaussures moches , bottes , sandales , birkenstock , crocs , recyclage , environnement , envies , confort , originalité , marques , consommation durable , ugg , anti-mode , campagne marketing

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Mode
A PROPOS DES AUTEURS
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Elisabeth Laville
Fondatrice d'Utopies

Diplômée d’HEC en 1988, Elisabeth Laville a passé quelques années au planning stratégique de deux agences de publicité avant de fonder le cabinet Utopies en 1993. Elle est depuis reconnue comme l’une des expertes européennes du développement durable. Elle a notamment écrit l'ouvrage "Vers une consommation heureuse" (Allary Editions). 