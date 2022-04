Mais pourquoi certains artistes enchaînent-ils les tubes quand d’autres demeurent les stars d’un seul hit ? Un scientifique de Stanford a des réponses

Les chanteuses Mariah Carey, Mary J. Blige et Beyoncé se produisent sur scène, le 5 septembre 2008, à New York.

Justin M. Berg est Professeur adjoint de comportement organisationnel au sein de la Stanford Graduate School of Business. Les recherches de Justin M. Berg portent sur la créativité et l'innovation. Il étudie comment développer, évaluer et mettre en œuvre avec succès des idées créatives.

Atlantico : Nous avons tous en tête des artistes qui ont connu un grand succès avec un seul tube, mais qui n'ont jamais réussi à le renouveler. Vous avez décidé d'explorer les différences entre un succès unique et un succès durable dans votre étude « One-Hit Wonders versus Hit Makers : pérenniser le succès dans les industries créatives ». Quelles sont les principales explications que vous avez trouvées ?

Justin M. Berg : Mon équipe de recherche a recueilli des données sur les catalogues complets de chansons de près de 70 000 artistes entre 1959 et 2010, y compris des données sur plus de 3 millions de chansons. Les résultats montrent que la créativité du premier catalogue de chansons d'un artiste est essentielle pour prédire s'il sera une merveille à un coup ou un succès durable. Les artistes qui n'ont qu'un seul succès commencent généralement leur carrière avec des catalogues de chansons typiques de leur époque, tandis que les créateurs de hits construisent des catalogues de chansons plus originaux au début de leur carrière, ce qui les place dans une meilleure position pour maintenir le succès après leur premier succès. Mais les artistes qui construisent des catalogues de chansons inédites ont moins de chances de connaître un premier succès. En bref, la créativité est un pari risqué qui peut faire ou défaire la carrière d'un artiste.

Comment trouver le bon équilibre entre la créativité, l'innovation et le goût commun ?

Justin M. Berg : Mon étude suggère que le meilleur moment pour la créativité est avant que les artistes obtiennent leur premier tube. Une fois qu'ils ont leur premier succès, leurs nouvelles chansons ont plus de chances d'être des succès si elles ressemblent à leurs anciennes chansons et aux récents succès des autres, ce qui est un exercice d'équilibre difficile à réaliser. Les artistes dont le catalogue de chansons est plus créatif au moment de leur premier succès ont plus de chances de réussir cet exercice d'équilibre au fil du temps que ceux dont le catalogue est plus typique ou plus étroit.

Vos conclusions peuvent-elles être utiles aux personnes qui souhaitent se lancer et prospérer dans l'industrie musicale et aux créateurs en général ?

Justin M. Berg : Il est important de distinguer deux formes de créativité qui ont été mesurées dans l'étude : la variété et la nouveauté. La variété consiste à savoir dans quelle mesure vos œuvres sont différentes les unes des autres, tandis que la nouveauté consiste à savoir dans quelle mesure vos œuvres sont différentes des grands succès actuels. Générer de la variété n'a que des avantages, car cela augmente vos chances d'obtenir un grand succès et des succès ultérieurs. N'hésitez donc pas à expérimenter de nombreuses façons différentes jusqu'à ce que vous obteniez un succès. En ce qui concerne la nouveauté, vous devez prendre en compte les risques et les bénéfices potentiels. Générer des œuvres inédites diminue vos chances d'avoir un hit, mais augmente également vos chances d'avoir plus de hits si vous parvenez à en avoir un. La nouveauté est donc un investissement à haut risque et à haute récompense.

Dans quelle mesure la construction de leur catalogue de chansons doit-elle être stratégique ?

Justin M. Berg : J'encourage tous les créateurs à penser au long terme dans la construction de leur catalogue de chansons, surtout au début de leur carrière. Vos premières œuvres peuvent déterminer la trajectoire de toute votre carrière. Cependant, vous ne voulez pas non plus suranalyser ces questions, ce qui pourrait se retourner contre vous et étouffer votre créativité et votre plaisir à travailler. Vous devez avoir une vision stratégique à long terme pour votre catalogue de chansons, mais aussi laisser place au jeu et au sens artistique dans la poursuite de cette vision.

Les artistes représentés sont un sous-ensemble de tous les artistes de l'étude. Le nombre de succès en carrière est le total des succès du Billboard Hot 100 d'un artiste jusqu'en janvier 2022. Les scores de nouveauté et de variété sont basés sur le portefeuille, le catalogue de chansons de l'artiste au moment de son premier succès en tant qu'artiste principal. Percentile basé sur le rang parmi les 4 857 artistes ayant obtenu un ou plusieurs succès.