Gentils vs méchants

Mais pour qui votent Spiderman, Darth Vador ou Harry Potter ? Voilà pourquoi votre réponse en dit long sur nos maux politiques

Dès notre plus jeune âge, nous sommes socialisés à considérer le monde comme étant composé de « gentils » et de « méchants ». Lorsque vous êtes enfant et que vous vous amusez avec vos amis dans la cour de récréation, personne ne veut jamais être le méchant. Et lorsqu'il s'agit de se déguiser, tout le monde veut être Luke Skywalker - et non Dark Vador.