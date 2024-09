Prédictions

Mais où est passée la succession de cyclones que les experts avaient prédit pour les Caraïbes cet été ?

En avril et mai 2024, plusieurs universités et agences météorologiques ont prédit que le nombre d'ouragans dans l'Atlantique serait plus élevé que d'habitude cette année. Selon elles, les mers chaudes créaient les conditions idéales pour une saison particulièrement active, avec entre 15 et 25 tempêtes nommées.