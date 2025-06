GHOSTING

Mais de quoi le ghosting dans le monde du travail est-il le symptôme ?

De plus en plus répandu, le ghosting contamine désormais le monde du travail. Recruteurs ignorés par des candidats, jeunes diplômés laissés sans nouvelles après plusieurs entretiens : cette pratique, facilitée par les outils numériques, reflète un climat d’évitement croissant. Mais derrière cette rupture de communication, c’est toute une crise de confiance qui se dessine. Processus de recrutement déshumanisés, relations professionnelles précaires, fatigue psychologique : le ghosting est-il le symptôme d’un malaise plus profond dans le monde du travail contemporain ?