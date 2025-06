ADN

Mais comment les humains ont-ils évolué vers un capital génétique aussi « pourri » ?

Plongés au cœur de notre biologie, nous découvrons que l’être humain, loin d’être l’apogée de l’évolution, porte en lui ses propres failles : un taux exceptionnel d’embryons chromosomiquement anormaux, un des plus forts indices de mutations délétères, et des risques obstétricaux inédits liés à notre placenta invasif. Ces imperfections trouvent leurs racines dans l’histoire évolutive de petits groupes et dans les exigences d’une gestation placentée.