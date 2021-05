Mais comment en sommes-nous arrivés à ce que l’affirmation de l’existence de sexes biologiques soit traitée comme un crime contre la pensée ?

Des étudiants sur le campus de l'université Berkeley en avril 2012 en Californie, aux Etats-Unis.

Joanna Williams est rédactrice au sein de la rédaction de Spiked et directrice de OIEC, où elle a récemment publié How Woke Conquered the World.

Les universités ne se soucient plus d'éduquer les étudiants. Du moins, pas si «éduquer» signifie transmettre des connaissances; faciliter la discussion et le débat; ou en encourageant les élèves à lire largement, à poser des questions et à entreprendre des recherches par eux-mêmes. Les universités sont tellement préoccupées par leur volonté de formater les opinions des étudiants que l'éducation joue maintenant un rôle secondaire face à un projet apparemment beaucoup plus important de formation des étudiants à se conformer à une vision du monde compatible avec la culture woke.

C'est la seule explication possible de ce qui est arrivé à Lisa Keogh, étudiante en droit à l'Université Abertay à Dundee. Keogh fait actuellement face à une procédure disciplinaire formelle et à une possible expulsion de son cours. Son crime? Keogh a transgressé. Elle a osé remettre en question un principe central de la wokedom, de la pensée woke - que le sexe n'est rien de plus qu'une étiquette attribuée arbitrairement à la naissance et que le sexe auto-déclaré est très important.

Keogh fait l'objet d'une enquête pour avoir déclaré, lors d'un séminaire sur le genre, le féminisme et la loi, que les femmes ont un vagin et ne sont pas aussi fortes physiquement que les hommes. Elle a déclaré au Times : « Je n'avais pas l'intention d'être offensante, mais j'ai pris part à un débat et exposé mes vues sincères. J'ai été maltraitée et injuriée par les autres étudiants, qui m'ont dit que j'étais une « fille blanche et cis ». Pour avoir blasphémé de cette manière, l'ambition de Keogh de devenir avocate est peut-être maintenant compromise.

Soumettre un étudiant à une procédure disciplinaire pour des commentaires comme celui-ci n'a pas de sens pédagogique. A-t-elle dit quelque chose de faux? Vraisemblablement, l'université pourrait faire appel à des professeurs de biologie pour juger et, ce faisant, enseigner aux étudiants des sciences. Ou est-ce qu'elle a dit quelque chose qui allait au-delà de la compétence du module spécifique? De nombreuses féministes radicales sont également d'avis que les femmes ont un vagin et que les différences physiques entre les sexes sont réelles. Alors, est-ce que tout un courant de pensée féministe est désormais interdit à partir d'un module spécifiquement destiné à l'étude du genre et du féminisme? Le gouvernement a lancé des enquêtes répétées sur la loi relative à la reconnaissance du genre. Les étudiants en droit sont-ils maintenant empêchés de discuter de ces questions juridiques importantes?

Tout professeur digne de ce nom aurait utilisé les commentaires de Keogh comme une opportunité éducative. Elle a ouvert des points de discussion importants qui pourraient permettre à toute la classe d'en apprendre davantage sur la science, la théorie féministe et le droit. Keogh fait également l'objet d'une enquête pour s'être opposée à l'utilisation par ses camarades de « déclarations radicales » telles que « tous les hommes sont des violeurs ». Encore une fois, quelle belle occasion de montrer l'importance de la clarté linguistique lors des discussions sur la loi. Mais au lieu de cela, Keogh fait l'objet d'une enquête formelle parce que ses commentaires ont été considérés comme « offensants » et « discriminatoires ».

Les étudiants qui aspirent à être avocats et qui se désintéressent des arguments avec lesquels ils ne sont pas d'accord subissent un choc tout-puissant lorsqu'ils sont confrontés à la réalité d'une salle d'audience contradictoire. S'ils trouvent que les mots seuls sont trop offensants pour être envisagés, ils ne seront pas en mesure de traiter les crimes réels que ceux qui comparaissent devant le tribunal sont censés avoir commis. Si les étudiants ne peuvent pas discuter de la possibilité que les hommes soient plus forts que les femmes dans la sécurité d'un séminaire universitaire, comment peuvent-ils éventuellement traiter dans la salle d'audience les détails graphiques d'un meurtre ou d'un viol?

Le débat doit être au cœur même de l'enseignement supérieur. Keogh le sait mieux que ses professeurs. « Il faut pouvoir échanger librement des opinions divergentes, sinon ce n'est pas un débat », dit-elle. Mais dans l'université woke, la dissidence est interdite. On s'attend à ce que les élèves fassent la queue ou se taisent. Au cours d'un séminaire, qui a eu lieu sur Zoom, le conférencier responsable aurait baissé le volume du flux de Keogh et l'a empêchée de participer. Lorsqu'il est aussi facile de faire taire les étudiants, il n'est pas étonnant que peu de professeurs réclament un retour à l'enseignement en présentiel.

Les universités sont de moins en moins concernées par l'enseignement supérieur et de plus en plus soucieuses d'endoctriner les étudiants dans une idéologie woke. Les étudiants sont soumis à des cours de consentement, à une formation sur la diversité et à des codes disciplinaires qui contrôlent ce qui peut et ne peut pas être dit dans les conférences et les séminaires. Les étudiants peuvent quitter l'université après avoir peu lu, moins discuté et être incapables de formuler une pensée critique. Mais ils maîtriseront un vocabulaire woke en constante évolution et connaîtront les phrases exactes nécessaires pour que les blasphémateurs soient annulés, effacés.

C'était peut-être le moment propice à l'apprentissage. La définition de l'inconduite selon l'Université Abertay comprend « l'utilisation d'un langage offensant » et « la discrimination contre le changement de sexe ». Le langage fait écho à une grande partie de la législation nationale concernant la loi sur l'égalité, l'enregistrement des incidents de haine non criminels et la loi sur les communications malveillantes. La définition générale du terme « offensif » d'Abertay se reflète également dans les lieux de travail à travers le pays. En faisant taire et en enquêtant sur Keogh, l'université d'Abertay fait, tragiquement, exactement ce que les établissements d'enseignement supérieur du monde entier semblent désormais considérer comme leur rôle principal: préparer les jeunes adultes au monde du travail éveillé, sous l'influence de la cutlure woke. Dans le processus, les étudiants dont ils ont la charge deviennent illibéraux, intolérants et ignorants.

Pour notre bien, nous avons besoin que les universités prennent conscience de l'importance de la liberté académique, de peur qu'elles n'endoctrinent une autre génération dans la vision du monde woke.

