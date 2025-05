RENCONTRE À L'ÉLYSÉE

Macron / Merz : les deux fantômes d’une Europe qui se débrouille très bien sans son moteur franco allemand

À peine élu, Friedrich Merz a choisi Paris pour sa première visite officielle. Si le geste est fort, les enjeux le sont plus encore. Emmanuel Macron et le nouveau chancelier allemand peuvent-ils vraiment relancer le moteur franco-allemand, longtemps enrayé sous Scholz ? Et plus largement, ont-ils encore les moyens de porter le leadership européen dans un contexte de fragmentation géopolitique et d’instabilité politique ?