Macron en Algérie : va-t-il s’excuser encore une fois ?

Emmanuel Macron s'est déjà rendu en Algérie en 2017.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le président de la République a fixé les objectifs de sa visite : « approfondir les relations entre les deux pays et oeuvrer à la réconciliation des mémoires ». C’est louable. La première fois qu’il s’était rendu en Algérie, c’était en 2017. Il y était resté 24 heures. Cette fois-ci, son séjour durera trois jours. C’est dire si depuis le fossé entre les deux pays s’est creusé.

Il s’agit donc de « réconcilier les mémoires ». Mais pour une réconciliation, il faut être deux. Et le compte n’y est pas ! Nous nous sommes excusés pour la sanglante répression qui a suivi les émeutes de Constantine en mai 1945. Nous avons demandé pardon pour les tortures pratiquées par les paras pendant la bataille d’Alger en 1957. Nous avons fait pénitence pour le maréchal Bugeaud : « la colonisation française fut un crime contre l’humanité », a déclaré à ce propos Emmanuel Macron. Il a osé !

Nous nous sommes excusés beaucoup. Beaucoup trop. Au mépris de toute décence. Les dirigeants algériens nous en ont-ils été reconnaissants ? Même pas ! Ceux qui détiennent le pouvoir en Algérie sont des rentiers. Ils vivent et prospèrent avec deux rentes : la rente gazière et la rente mémorielle. L’une remplit leurs poches. L’autre sert à humilier la France et à flatter le nationalisme local.

Pour nous réconcilier vraiment nous attendons maintenant du pouvoir algérien des gestes significatifs. Nous avons fait notre boulot au-delà de toutes limites. Que l’Algérie fasse enfin le sien.

Nous attendons des excuses pour les Européennes violées et éventrées à Orléansville. Nous attendons qu’on nous demande pardon pour les centaines d’Européens massacrés à Oran en 1962. Nous réclamons des excuses pour les attentats terroristes qui à Alger ont fait tant de victimes parmi les jeunes Pieds Noirs.

Depuis l’indépendance de l’Algérie, nous avons accueilli, pas rancuniers, des millions d’Algériens en France. Ces derniers n’ont pas hésité un seul instant à s’installer chez l’ancien colonisateur. Faudrait-il pour les satisfaire creuser un tunnel sous la Méditerranée ?

