Macron, Attal, Philippe, Bertrand et cie… : les idiots utiles du RN (et des vrais néo-fascistes)

Invité de TF1 lundi soir, Gabriel Attal a mis en garde les électeurs contre le risque « d'une majorité absolue » pour le RN.

Maxime Tandonnet est essayiste et auteur de nombreux ouvrages historiques, dont Histoire des présidents de la République Perrin 2013, et André Tardieu, l'Incompris, Perrin 2019.

Atlantico : Gabriel Attal, Edouard Philippe et Xavier Bertrand ont appelé à faire barrage au RN en votant pour Le Nouveau Front Populaire et en plébiscitant ainsi la ligne de La France insoumise dans le cadre du second tour des élections législatives. En quoi ces personnalités politiques s’aveuglent-elles à travers cette association et cet appel à voter NFP ? Quels ont été leurs principaux arguments ? Pourquoi préfèrent-ils l’un à l’autre (le NFP au RN) ?

Maxime Tandonnet : Le choix qui a été fait par ces personnalités a plusieurs explications. Dans la tourmente, il constitue un réflexe de retour aux sources. Il renvoie au mythe du « front antifasciste » des années 1930 ou plus récemment, au « front républicain » contre Jean-Marie le Pen, autour de Jacques Chirac, entre le premier et le second tour des présidentielles de 2002. Une classe politique déboussolée par la nature des événements se replie sur ses fondamentaux historiques. La question n’est plus de comparer point par point le degré d’incompatibilité avec les dites « valeurs de la République » des deux partis, RN et LFI mais de revenir à la bonne vieille méthode de la diabolisation de « l’extrême droite » qui est un des piliers du système politique depuis la fin des années 1980. On peut voir aussi un phénomène de mimétisme, suivre le courant médiatique dominant (éditoriaux, discours dominant à la télévision, pétition du show business) pour rester dans le camp du « bien » contre le « mal ». Et puis enfin, le calcul électoral : le risque d’une majorité absolue vient du RN pas de LFI, l’objectif est d’éviter à tout prix un gouvernement RN qui serait une humiliation générale, surtout pour le président de la République mais aussi tous ceux qui se donne vocation de le combattre depuis des années.





Le fait de s’en prendre ainsi au RN dans le cadre de la campagne ne va-t-il pas renforcer le parti de Jordan Bardella ? La stratégie de Philippe, Bertrand et Attal, qui préfèrent des candidats LFI ou des communistes au vote blanc, ne les conduit-elle pas à être les idiots utiles du vote RN puisqu’ils placent mécaniquement ce parti comme seul moyen de résister aux intimidations idéologiques de la gauche ?

Sans doute faut-il distinguer le court et le long terme… A court terme, cette volte-face soudaine (passage du ni-LFI, ni-RN, au « front républicain anti RN ») qui se traduit dans la vague des désistements peut éventuellement permettre d’éviter que le RN obtienne la majorité absolue et donc la formation d’un gouvernement RN en 2024. A long terme, la méthode du cordon sanitaire ne peut que profiter au RN y compris dans la perspective de 2027. Depuis la fin des années 1980, le même processus est à l’œuvre. La classe politique dite « respectable » échoue à régler les problèmes fondamentaux des Français, l’insécurité, le chômage, la pauvreté, le déclin scolaire, etc. Dès lors elle se focalise sur la lutte contre « l’extrême droite » ou le populisme, sur laquelle elle fonde sa légitimité. 2002 marque l’apothéose de cette logique. Le macronisme en est, depuis 2017, l’expression même. Il déçoit sur l’insécurité, le drame de l’école et la pauvreté, et dès lors , à travers le « jupitérisme » se présente en héros du combat contre « la peste nationaliste ». Mais le cordon sanitaire ne peut que favoriser sur le long terme le parti fondé par Jean-Marie le Pen et repris par sa fille. La France populaire, qui a soutenu massivement le mouvement des Gilets jaunes et se sent exclue et méprisée, a pour réflexe presque mécanique de s’identifier au parti antisystème, « le pelé, le galeux » de la classe politique, « celui qu’on n’a jamais essayé ». Ce qui est invraisemblable, c’est que les responsables politiques dits « respectables » ne sentent pas ce phénomène et continuent de l’alimenter…



Cet appel au vote NFP pour faire barrage au RN ne va-t-il pas fragiliser l’estime d’une partie de l’électorat du centre vis-à-vis du camp d’Emmanuel Macron ou des Républicains ? Un “ni ni” assez clair aurait-il pu sauver l’honneur et l’avenir politique de Gabriel Attal, Edouard Philippe ou Xavier Bertrand (qui se retrouve menacé d’exclusion des Républicains par Eric Ciotti après son choix) ?

Nous y verrons plus clair dimanche soir… Ce qui est certain, c’est que le discours du front républicain contre le « fascisme » n’est plus audible dans l’opinion. Le décalage entre ce réflexe de la classe politique respectable et le pays profond est considérable. Pour l’opinion, dans sa grande majorité, l’image du « camp du bien » incluant LFI, uni contre le mal RN ne passe pas vraiment. Les ambiguïtés de LFI, en tout cas de quelques-unes de ses personnalités emblématiques sur le massacre du 7 octobre dernier, et leur discours anti-Israël demeurent dans tous les esprits. Il ne suffit pas d’un coup d’éponge du camp du bien, au prix d’une incroyable contorsion en quelques heures, pour effacer le ressenti de la France profonde sur ces sujets. Les responsables politiques français ont trop tendance à mésestimer le bon sens populaire et à penser que les esprits sont malléables à l’infini. La volte-face du camp du bien, subite, en quelques heures, aura pour effet de creuser encore davantage le clivage entre la classe dirigeante et la France profonde qui de toute évidence ne la comprend pas.



Sociologiquement, les attaques et les critiques d’Emmanuel Macron ou de Xavier Bertrand contre le RN et contre les électeurs qui votent pour le parti de Jordan Bardella témoignent-elles d’une forme de mépris envers les électeurs du RN, parce qu’ils seraient soi-disant racistes ? En quoi la radicalité ou le recours à la violence sont beaucoup plus assumés chez les électeurs insoumis et chez les antifas ? L’antisionisme n’est-il pas devenu un produit d’appel au sein de LFI pour obtenir toujours plus de voix ?

Ce qui se passe est vraiment très étrange. La classe politique mise de nouveau sur l’opprobre pour combattre le RN. « Extrême droite » redevient la formule obsessionnelle mais plus personne ne parle « d’extrême gauche » à propos de LFI. Pourtant, cette attitude est en parfaite contradiction avec certains faits qui restent dans toutes les mémoires comme la réception en grande pompe de M. Bardella par M. Attal à Matignon le 18 janvier dernier. Si le RN est le diable, le monstre, le mal absolu, raciste, pourquoi avoir reçu M. Bardella à Matignon et lui avoir ensuite offert une formidable tribune à travers un débat télévisé avec le Premier ministre lors de la campagne des Européennes ? Avoir porté au pinacle le RN pendant des années pour en faire l’opposant normal et officiel du gouvernement avant de le rediaboliser dans la panique dès lors que la créature échappe à son maître. De qui se moque-t-on ? On nage dans l’absurdité. Plutôt que de jouer aux pompiers pyromanes et aux grands manipulateurs, les dirigeants politiques feraient mieux de s’adresser à la sagesse des Français en relevant les incohérences qui sont réelles, les faiblesses, l’irréalisme ou les dangers des projets du RN comme de LFI, sur les plans économiques, régaliens ou diplomatiques. De fait, le mépris des gens semble avoir été érigé en principe de fonctionnement. En donnant le sentiment de n’avoir d’autre obsession que de conserver ses sièges et ses prébendes, à n’importe quel prix, notamment celui du mépris, la classe politique ne fait qu’alimenter l’écœurement populaire.