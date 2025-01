Que faire ?

Lutter contre la récidive, favoriser la réinsertion : changeons de doctrine en rendant effective l’exécution des courtes peines

Gérald Darmanin a raison de proposer la création de places de prisons adaptées aux courtes peines. Mais pour que cela soit efficace, il faudra également modifier le code pénal pour autoriser le prononcé de très courtes peines inférieures à un mois et rendre possible l’exécution de celles inférieures à six mois, sur le modèle en vigueur en Europe du Nord, à rebours de la doctrine française en matière d’exécution des peines.