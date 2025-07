Censure

Lutter contre la haine en ligne, oui, asphyxier la liberté d’expression non : les inquiétants projets de la ministre chargée de la lutte contre les discriminations

La principale ambition du projet porté par Aurore Bergé est de réguler plus strictement les contenus en ligne, en particulier les propos haineux, pour remédier aux dérives d’une totale dérégulation d’Internet. Pour y parvenir, la ministre entend s’appuyer sur une coalition d’associations chargées de signaler efficacement ces contenus aux autorités (notamment à l’Arcom) afin de permettre leur retrait rapide. Toutefois, le choix de ces partenaires suscite des inquiétudes quant à une possible dérive liberticide. Les associations sélectionnées sont exclusivement consacrées à la défense de diverses minorités (communautés religieuses, LGBT+, causes féministes, etc.), alors même que les nuisances en ligne les plus répandues relèvent du harcèlement et du cyberharcèlement – domaines pour lesquels aucune association spécialisée n’a été conviée. Ce décalage alimente la crainte d’un parti pris politique : sous couvert de lutte contre la haine en ligne, l’initiative pourrait surtout contribuer à marginaliser une certaine ligne idéologique. Des observateurs redoutent en effet une inflation de la notion de « propos haineux » jusqu’à englober des opinions simplement traditionnelles, ni racistes ni homophobes, qui se verraient alors qualifiées de haineuses et censurées. Une telle dérive compromettrait gravement la liberté d’expression politique et pourrait, selon eux, « tuer la compétition politique ».