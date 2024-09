Atlantico Business

L’urgence budgétaire met la classe politique au bord du chaos : plus d’impôts ou moins de dépenses

Une France coincée entre le chaos politique et l’effondrement de son économie ... Ou ça passe ou ça casse. Mais entre la hausse des impôts et la baisse des dépenses, la classe politique n’a pas d’autre choix sinon l’assurance d’une aggravation de la crise politique qui va provoquer une crise économique et financière.