"Lupin" : entre malice et espièglerie, Arsène Lupin s’empare de la scène

On est toujours ravi de retrouver ce héros à la fois typiquement français et universel, apprécié par tous. Sa verve, son espièglerie, ses fanfaronnades séduisent toujours, plus d’un siècle après que Maurice Leblanc a inventé le personnage.

Nous assistons en direct à l’une de ses aventures, pendant laquelle, fidèle à sa légende, il va annoncer son vol, le commettre et disparaître sans laisser de trace.

Lupin est mené tambour battant grâce à la mise en scène de Delphine Piard. L’action ne faiblit jamais, au rythme des péripéties et retournements de situation. Trois fois on croit Lupin démasqué et perdu, mais le bougre s’en sort toujours !

Les cinq comédiens, avec un esprit de troupe “café-théâtre“, s’en donnent à cœur joie et contribuent à tenir le rythme endiablé de l’action bien soutenue par une mise en scène moderne.

Les décors sont très épurés et lorgnent plutôt du côté de laBD, comme cette cheminée-passage-secret qui s’ouvre et se referme au gré de l‘action, ou ces motifs en trompe-l’œil directement inspirés du surréalisme.