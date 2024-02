Looksmaxxing : l’optimisation du look, cette tendance dérangeante qui transforme les jeunes hommes en "incels" sur TikTok

Une nouvelle tendance sur TikTok pousse les jeunes hommes à améliorer leur apparence.

Une nouvelle tendance prédomine sur TikTok et cible les jeunes hommes vulnérables. Le phénomène du « lookmaxxing » – pour maximiser son apparence – s’adresse aux jeunes hommes et garçons qui souhaitent changer d’apparence pour devenir plus attirants et être acceptés socialement.

Mécontents de leur apparence, les adolescents et les jeunes hommes qui parcourent l’application sont dirigés vers des forums de discussion où il leur est demandé de télécharger des photos en échange de conseils.

Cela commence par « softmaxxing ». Cela comprend une hygiène de base telle que le brossage et le blanchiment des dents, l’épilation du visage et du corps et le « miaulement » (exercices de la langue censés aider à tonifier les muscles du visage).

Cela évolue vers le « hardmaxxing », qui consiste à améliorer son apparence par tous les moyens nécessaires. Les mesures plus extrêmes comprennent :

- utilisation de stéroïdes

- greffes de cheveux et chirurgie plastique

- utiliser des pompes pour étirer le pénis

- enlever les côtes pour obtenir une taille sculptée

- « bone-smashing », qui consiste à utiliser des marteaux pour briser les os du visage afin de paraître plus masculin

- « starvemaxxing », qui encourage les régimes extrêmes et les troubles de l'alimentation

- « whitemaxxing », qui consiste à utiliser des crèmes pour se présenter comme plus blanc

- et « edgemaxxing », qui est décrit comme « refuser l'orgasme afin de stimuler la testostérone pour améliorer l'apparence ».

Looksmaxxing peut sembler inoffensif, encourageant les soins personnels, l’exercice et une alimentation saine. Mais à la base, cela a des liens avec la violence, le suicide et les incels (célibataires involontaires) – des hommes qui blâment les femmes pour leurs difficultés à établir des relations amoureuses ou sexuelles.

À un clic du terrier du lapin Incel

Les vidéos Looksmaxxing sur TikTok ont accumulé plusieurs millions de vues.

Ces publications entraînent les jeunes adolescents et les hommes dans une sombre sous-culture d’incels. Le contenu incel et extrémiste est suggéré aux utilisateurs sur plusieurs plateformes, notamment TikTok, Instagram et Youtube.

En quelques minutes, les utilisateurs de TikTok peuvent être bombardés de vidéos faisant la promotion du suicide et de discours de haine sexiste. Un rapport de 2021 a révélé que l'algorithme de YouTube suggère parfois aux jeunes utilisateurs de YouTube des vidéos liées au mouvement Incel en seulement cinq visionnages lorsqu'ils démarrent à partir d'une vidéo non liée à Incel.

Yeux de « chasseur » ou de « proie »

Le mannequin Jordan Barrett est devenu une idole enviée par les hommes et les garçons qui suivent la tendance du looksmaxxing.

De nombreux amateurs de cette pratique pensent qu'avoir des « yeux de chasseur » avec une inclinaison canthal positive (le canthal est l'angle entre le coin interne et externe de l'œil), ainsi que des lèvres pincées et des joues creuses, se traduit par un regard dominant auquel les femmes ne peuvent pas résister.

Sur les forums incel anonymes, les jeunes hommes sont formés à calculer leur « valeur marchande sexuelle ». Si elles sont jugées inférieures à la moyenne, ces personnes sont harcelées, accusées d’être des « salopes féminines, faibles et soumises, trop laides pour vivre » et on leur demande de se suicider.

L'effet Bateman

Au sommet de la tour de beauté incel se trouve le personnage de Patrick Bateman du thriller satirique de 2000 American Psycho. Bateman est connu par les incels comme un homme « sigma » supérieur : un loup solitaire et un arnaqueur capitaliste qui attire les femmes avides d'argent.

En fait, il est superficiel, manipulateur, misogyne et extrêmement violent. Cet idéal sociopathique résonne chez de nombreux incels. Parmi les autres personnages idolâtrés par les incels figurent Tyler Durden de Fight Club et le Joker de Joaquin Phoenix.

Les incels qui se sentent incompris et démoralisés par les femmes se tournent également vers des influenceurs masculins autoproclamés puissants ayant un « statut social », comme Andrew Tate. Parallèlement aux messages sur la forme physique, le gain financier et le développement personnel, Tate est ouvertement misogyne et suggère qu’il est socialement acceptable de se livrer à des désirs violents contre les femmes.

Cette fausse représentation de la masculinité crée un sentiment de droit chez les hommes qui se croient réprimés. Cela peut ensuite être utilisé comme carburant pour la violence sexiste, le féminicide, les crimes et les massacres.

L'idéologie de Bateman et des incels a influencé tueur de masse autoproclamé Elliot Rodger. En 2014, Rodger a commis une fusillade meurtrière et une série d'attaques au couteau à Isla Vista, en Californie, tuant six personnes. Il accusait les femmes d'être responsables de son célibat et voulait se venger en les tuant.

De nombreux incels misogynes le saluent désormais comme un héros. Certains hommes utilisent ses initiales pour affirmer qu’ils veulent « aller aux urgences » ou « être un héros », ce qui implique qu’ils sont prêts à commettre des meurtres de masse.

Un rapport de 2023 de l'Australia Strategic Policy Center met en lumière le contenu incel en ligne. Un internaute déclare que « les femmes devraient être privées de leurs droits car elles ont encore un esprit primitif qui doit être apprivoisé ». Un autre dit : « Je pourrais lancer un mouvement politique. « REHABILITEZ LE VIOL » […] « JE VEUX ARRÊTER D’ÊTRE INCEL, IL EST TEMPS DE COMMENCER A VIOLER ».

Les jeunes sont sous pression

Notre préoccupation d’avoir une apparence parfaite est une maladie sociale obsessionnelle qui nous éloigne de nous-mêmes et des autres.

Les chercheurs établissent un lien entre des tendances telles que le lookmaxxing et les pressions culturelles plus larges auxquelles les jeunes sont confrontés. Ils grandissent dans un monde de plus en plus précaire, marqué par la guerre, l’anxiété post-pandémique, la dégradation de l’environnement, un mode de vie inabordable et des emplois instables. Ceci est juxtaposé à l’hyper-individualisme néolibéral, à l’hypersexualité et au capitalisme de consommation.

Lorsque les jeunes ont l’impression de ne pas pouvoir contrôler leur environnement, ils peuvent se tourner vers des tendances telles que le lookmaxxing qu’ils peuvent contrôler.

Ces dernières années, d’anciens membres de la manosphère ont commencé à produire leurs propres contre-forums qui remettent en question les croyances qu’ils avaient autrefois.

Des études soulignent que les jeunes hommes et les garçons commencent à reconnaître l’idéologie misogyne et les représentations restrictives de la masculinité. Ces études soutiennent également que ces forums peuvent offrir des perspectives alternatives, avec des informations mettant l'accent sur l'importance d'une socialisation saine, du consentement et de relations respectueuses.

À l’ère des algorithmes TikTok, les écoles et les communautés doivent faire davantage pour éduquer sur la masculinité, sur ce que signifie être un « homme » et sur les dangers de la culture incel, de l’extrémisme, des discours de haine sexistes et de la violence sexuelle.

Les célébrités et les influenceurs ont également un rôle à jouer. Des acteurs tels que Mark Ruffalo et Ryan Gosling ont contribué à promouvoir des idées positives sur ce que signifie être un homme. Un changement réel et positif peut provenir de la conviction que nous pouvons collectivement créer un monde plus égalitaire et plus empathique.

