Ligue des droits de l’Homme : et vous êtes plutôt Gérald Darmanin ou Clément Beaune ?

Gérald Darmanin

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La ligue des droits de l’Homme fut fondée en 1898, en pleine affaire Dreyfus. Il s’agissait pour elle de défendre un innocent. Un combat tout à son honneur.

Ensuite, et pendant longtemps, elle fut une des pièces constitutives de la gauche. Cela du temps ou la gauche était encore jeune et belle. Cette période est révolue.

La LDH n’est plus aujourd’hui qu’une supplétive du Mélenchonisme et des Islamistes avec laquelle il lui arrive souvent de manifester. La LDH s’est déshonorée encore plus lors des violents incidents de Sainte-Soline. Elle a accusé les forces de l’ordre d’avoir empêché l’arrivée des secours dont des blessés avaient besoin.

Un mensonge absolu qui a fait réagir Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur s’est en effet interrogé sur le maintien de la subvention que l’État verse à la LDH.

Voilà qui a fait bondir son collègue gouvernemental Clément Beaune. « La position de Darmanin est une position toute personnelle », a-t-il déclaré. Pour lui, il est hors de question de toucher aux subventions de la LDH. Et il en a profité pour faire un coming-out : « je n’oublie pas d’où je viens. Je suis de culture de gauche ».

Nous vivons dans un drôle de monde ou un ministre macroniste peut dire qu’il vient de la gauche tandis qu’un ministre qui vient de la droite ne peut pas dire qu’il vient de la droite !