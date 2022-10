Ligue des champions - PSG/Benfica Paris : 1:1 Encore un match nul... La qualification attendra

Kylian Mbappé.

Franchement, il est pas merveilleux ce monde du Paris Saint-Germain avec ses soubresauts perpétuels, les caprices de ses stars et les hoquets de son histoire ? Le dernier en date, qui interroge sur son timing comme sur les mobiles qui le sous-tendent, aurait presque fait passer cette rencontre, pourtant importante, au second plan. Je vous propose néanmoins de garder le cas de la vedette pour la fin et de commencer par vous expliquer la mauvaise opération réalisée par les Parisiens au terme d'une rencontre aussi triste qu'une mineure demandant un avortement. L'avantage de l'histoire, c'est qu'écrire le résumé de ce match ne prendra que peu de temps... Car quand vous saurez que dans ce match fermé l'affaire s'est réduite à une histoire de penalties (un transformé par Mbappé à la 29e, contre un autre convertit par João Mário à la 61e), eh bien... vous saurez l'essentiel... Le reste ? Un méli-mélo de pertes de balles, de touches de balles superfétatoires, saupoudré d'une intensité générale un tantinet carencée pour un spectacle global dont tout le monde aurait pu se passer. Et même s'il est nécessaire de pointer le contexte défavorable ou encore de regretter l'absence de Léo Messi (blessé au mollet), sans lequel le jeu de l'équipe semble stéréotypé et manquer de vitesse, ce troisième match nul consécutif (une première depuis 2016) n'aura servi qu'à renforcer l'idée selon laquelle les Parisiens semblent pédaler sans avancer depuis quelques semaines, comme quiconque faisant du home-trainer. Rien de surprenant, finalement, puisque cette équipe qui penche à gauche et qui semble toujours étaler son manque de liant collectif a fait comme d'habitude quand les choses ne tournent pas en sa faveur : sans plan B, elle s'en est remis aux initiatives d'Mbappé et aux tentatives de Neymar. Vous me direz, vu les capacités des deux phénomènes, pourquoi pas ? Sauf que tout cela ne mène pas bien loin quand le premier n'est pas inspiré, que le second en fait trop (26 ballons perdus !) et qu'il finit par prendre des coups avant d'énerver tout le monde, lui compris... Tout cela pour vous dire qu'il en aurait beaucoup plus pour déstabiliser une équipe bien organisée, accrocheuse et dopée par la défaite de la Juve à Haifa.

Alors, dans ce match peint en gris, que relever ? Certainement la prestation rassurante de Sergio Ramos (rehaussé par une roulette en pleine surface sur un ballon brûlant à la 34e) ... Le match solide de Verratti (11 ballons récupérés) mais terni par son intervention ratée à l'origine du pénalty et par son 29e carton dans la compétition (!) ... La propreté technique et la fiabilité de Bernat qui provoque le pénalty... Celui plutôt raté d'un Sarrabia qui semblait découvrir ses coéquipiers... Et bien entendu le 31e but inscrit par Mbappé en C1 qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire européenne du PSG, à 23 ans, devant Cavani. Exilé sur le côté gauche, imperturbable et engagé, le natif de Bondy aura raté le doublé d'un rien (52e) et fait montre d'un cran énorme pour transformer un pénalty précieux dans un contexte bouillant. Sacrément costaud quand même...

Malgré ce bilan globalement maussade et même si on n'en sait pas beaucoup plus, ni sur ce groupe H, ni sur les Parisiens, ces derniers, qui recevront Haifa dans quinze jours, restent néanmoins toujours en tête, à la faveur d'une différence de buts légèrement favorable.

Impossible de ne pas conclure cette chronique, évidemment, sans évoquer davantage le cas Mbappé... Au-delà de la prestation de l'attaquant, cet énième épisode concernant les états d'âme de la vedette est peut-être celui de trop. La faute à qui ? À quoi ? Certainement à un feuilleton au script un peu trop basé sur ses envies de partir, ou de rester, qui dure depuis plus d'un an et demi, autant qu'à l'impression d'insatisfaction permanente qui transpire sans cesse de la vedette. Si vous ajoutez à ces atermoiements un langage corporel souvent irritant, des tweets acerbes, des critiques à peine déguisées concernant ses partenaires, le système utilisé ou encore les manquements de la direction du club à ses égards, vous comprendrez que le scénario finisse par lasser les meilleures volontés. Même si l'on ne sait pas tout (et c'est heureux), il reste évident que ce dernier coup de poker menteur ne renforcera ni la cohésion de son équipe, ni la popularité du joueur le mieux payé au monde aux yeux du grand public. Car même si vous avez tendance à l'oublier, cher lecteur, sachez que le grand public, ben... Il est comme tout le monde (!)... Il a de plus en plus de mal à comprendre un joueur qui semble aigri par ses succès, attristé de ne toucher que 120 millions d'euros par an, déçu de ne jouer qu'avec des Donnarumma, Ramos, Verratti, Neymar ou Messi, et qui parait ne plus tolérer qu'on s'adresse à lui sans utiliser un sujet, un verbe et un compliment. Oui, demandez-lui son avis, au grand public, et vous verrez qu'il est persuadé qu'il doit même arriver à Kylian Mbappé d'acheter des journaux pour avoir de ses propres nouvelles ! À titre un peu plus personnel, et en attendant les prochains développements de l'affaire, moi, j'aimerais juste lui poser cette simple question : Kylian... la fuite au prochain numéro... Vraiment ?