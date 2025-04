Deborah Fry est professeur de recherche internationale sur la protection de l'enfance à l'université d'Édimbourg et directrice des données pour Childlight - Global Child Safety Institute. À l'université, Deborah entreprend des recherches primaires pour mesurer l'ampleur, les moteurs et les conséquences de la violence à l'encontre des enfants, les obstacles et les catalyseurs des systèmes de prévention et de réponse appropriés, y compris en milieu scolaire, ainsi que l'efficacité des interventions existantes.