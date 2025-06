Atlantico business

Lettre ouverte à Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, Édouard Philippe, David Lisnard et d’autres…

La France vire à droite, mais reste à gauche dans le domaine économique et social. Quand est-ce que la droite française, qui se sent pousser des ailes, va-t-elle enfin en tirer les leçons sur le terrain économique, budgétaire et social …