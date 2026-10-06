POINT DE VUE
6 octobre 2026
Les Verts britanniques et les Juifs : l'appartenance sous condition
Le 4 octobre, au congrès de Brighton, les adhérents du Green Party d'Angleterre et du pays de Galles ont adopté une motion assimilant le sionisme au racisme et refusé de protéger leurs membres affiliés à une synagogue. Une dérive qui interpelle toute la famille écologiste européenne, Les Écologistes compris.
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A PROPOS DES AUTEURS
Simone Rodan-Benzaquen est envoyée spéciale pour la Foundation for Defense of Democracies.
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