POINT DE VUE

Les Verts britanniques et les Juifs : l'appartenance sous condition

Le 4 octobre, au congrès de Brighton, les adhérents du Green Party d'Angleterre et du pays de Galles ont adopté une motion assimilant le sionisme au racisme et refusé de protéger leurs membres affiliés à une synagogue. Une dérive qui interpelle toute la famille écologiste européenne, Les Écologistes compris.