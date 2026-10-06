POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Les militants de Zack Polanski, chef du parti vert britannique, préparent des pancartes avant son arrivée à Londres le 12 septembre 2026, pour faire campagne lors de l'élection partielle de Holborn et St Pancras visant à déterminer qui remplacera l'ancien Premier ministre Keir Starmer comme député local.
See image caption
See copyright

POINT DE VUE

6 octobre 2026

Les Verts britanniques et les Juifs : l'appartenance sous condition

Le 4 octobre, au congrès de Brighton, les adhérents du Green Party d'Angleterre et du pays de Galles ont adopté une motion assimilant le sionisme au racisme et refusé de protéger leurs membres affiliés à une synagogue. Une dérive qui interpelle toute la famille écologiste européenne, Les Écologistes compris.

Photo of Simone Rodan-Benzaquen
Simone Rodan-Benzaquen Go to Simone Rodan-Benzaquen page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Green Party , Verts britanniques , sionisme , Racisme , antisionisme , Antisémitisme , synagogue , Zack Polanski , Brighton , Marine Tondelier , Les Écologistes , Parti vert européen , résolution 3379 , Cable Street

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Simone Rodan-Benzaquen image
Simone Rodan-Benzaquen

Simone Rodan-Benzaquen est envoyée spéciale pour la Foundation for Defense of Democracies.