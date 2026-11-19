HISTORIQUE
19 novembre 2026
Les trois priorités de Pékin pour le sommet à 3 de Shenzhen
La Chine accueille le sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) pour la troisième fois en 25 ans. À Shenzhen, les dirigeants des États-Unis, de la Chine et de la Russie se réuniront pour la première fois de l'histoire dans le cadre d'une rencontre trilatérale officielle.
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Mais que souhaite la Chine de ce sommet ? J’y vois trois priorités principales. Premièrement, consolider sa position de plaque tournante diplomatique mondiale. Deuxièmement, exposer sa vision d’un nouvel ordre international.
Troisièmement, il s'agit de tirer parti des conditions géopolitiques favorables, principalement dues aux revers américains en Iran et à l'enlisement de la Russie en Ukraine, pour ajuster les termes de son engagement avec Washington et Moscou.
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THEMATIQUESGéopolitique
Tom Harper est maître de conférences en relations internationales, University of East London.
Tom Harper est maître de conférences en relations internationales, University of East London.