HISTORIQUE

Les trois priorités de Pékin pour le sommet à 3 de Shenzhen

La Chine accueille le sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) pour la troisième fois en 25 ans. À Shenzhen, les dirigeants des États-Unis, de la Chine et de la Russie se réuniront pour la première fois de l'histoire dans le cadre d'une rencontre trilatérale officielle.