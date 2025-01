Développement

Les traumatismes vécus dans l’enfance affectent notre cerveau, notre corps et même nos gènes et voilà comment

L'enfance est la période la plus sensible pour le développement neurologique, mais elle peut malheureusement être perturbée de bien des façons, qu'il s'agisse de maltraitance ou de négligence, ou encore d'exposition à la guerre et à la violence.