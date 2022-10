Les Tournesols de Van Gogh souillés ? « Un geste presque artistique » !

Deux militantes écologistes ont versé de la soupe sur le tableau de Van Gogh, Les Tournesols, à Londres.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’écologiste est, selon toute apparence, un être qui mérite la sympathie. Il est doux, inoffensif et se bat seulement contre le CO2. Et en plus il aime la nature, les champs de blé, les petits oiseaux et les fleurs.

Pour certains, l’écologiste ressemble à une pastèque : vert à l’extérieur, rouge à l’intérieur. A notre avis, on peut remplacer le rouge par le brun. Il est utile de rappeler ici que l’un des fondateurs des Verts allemands fut un ancien dignitaire hitlérien. Les nazis brûlaient des livres en 1933. Des écologistes tentent de détruire des tableaux en 2022. Deux militantes ont, à la National Gallery, jeté de la soupe sur Les Tournesols de Van Gogh, un geste infect et imbécile. Elles aiment assurément les fleurs mais pas toutes.

L’événement a fait réagir David Belliard, adjoint d’Anne Hidalgo. Il y a vu « un geste pacifique, presque artistique ». Et il a ajouté : « regardez plutôt l’état de la planète ».

Il est sûr que la planète se portera beaucoup mieux sans Les Tournesols de Van Gogh ! Mais pourquoi seulement « presque artistique » ? Parce que pour que cela fût « artistique » les militantes auraient dû jeter deux boites de soupe au lieu d’une seule...

À Lire Aussi

Sandrine Rousseau a pété un câble : elle appelle à la grève générale !