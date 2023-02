Klaus Desmet est professeur de villes, régions et mondialisation à la Southern Methodist University, chercheur au CEPR et chercheur associé au NBER. Il est titulaire d'une maîtrise en commerce et ingénierie de l'Université catholique de Louvain et d'un doctorat en économie de l'Université de Stanford. Avant de rejoindre SMU, il était professeur à l'Université Carlos III de Madrid. Ses recherches portent sur l'économie régionale, la croissance économique, l'économie politique et le commerce international. Ses travaux ont été publiés dans des revues telles que l' American Economic Review, le Journal of Political Economy, le Journal of Economic Theory et le Journal of Development Economics. En 2019, il a été co-récipiendaire du prix Robert E. Lucas Jr.