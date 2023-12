Les souverainistes adoptent le manifeste pour une Europe libre

Le groupe ID compte des eurodéputés de huit pays, la majorité provenant du parti italien Lega, du Rassemblement national en France et de l'AfD en Allemagne.

Sous la devise "Emplois, sécurité, bon sens", le groupe Identité et Démocratie (ID) du Parlement européen a organisé une convention massive à Florence le dimanche 3 décembre, servant également de lancement officieux de la campagne de la famille de partis pour les élections européennes de l'année prochaine.

L'événement, accueilli par le parti Lega du vice-premier ministre italien Matteo Salvini, a réuni plus d'un millier de membres et de collaborateurs de 14 partis souverainistes différents de toute l'Europe, dont le Rassemblement national français (RN), l'AfD allemand, le FPÖ autrichien et le PVV de Geert Wilders, qui a récemment remporté les élections néerlandaises.

"Nous avons choisi Florence parce que c'est le symbole de la Renaissance, un lieu où l'Europe renaît", a déclaré l'eurodéputé Marco Zanni, président du groupe ID, dans son discours d'ouverture au nom des organisateurs. "Nous entamons une nouvelle ère, le renouveau (...) d'une Europe libre pour des citoyens libres".

La réunion s'est tenue dans la robuste Fortezza da Basso de Florence - parce que rien n'évoque mieux la "forteresse Europe" qu'une véritable place forte - à quelques pas des magnifiques églises et palais de la pittoresque capitale toscane qui abritent les meilleures œuvres d'art humanistes d'Europe.

En effet, de nombreux orateurs se sont inspirés de la Renaissance italienne pour faire valoir leurs arguments.

"Ce qui est en jeu pour nous [lors des élections européennes], c'est de rendre le pouvoir au peuple", a déclaré Marine Le Pen, chef du Rassemblement national, dans son message vidéo, avant de citer le plus célèbre théoricien politique de Florence, Niccolò Machiavelli : "La meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie du peuple".

Mais cela est sur le point de changer. "Aujourd'hui est un jour historique", a déclaré M. Salvini dans son grand discours. "Les Européens auront le choix : la liberté d'un côté et la peur de l'autre ; les droits et le travail d'un côté, l'extrémisme de l'autre.

Aujourd'hui à Florence, il y a les amis de l'Europe, les défenseurs de l'Europe. Aujourd'hui, à Florence, des femmes et des hommes vaincront un géant qui est le premier ennemi de l'Europe : La réalité bureaucratique maçonnique [...] Nous n'avons pas peur !

Pour ce faire, Salvini a appelé à une large coalition de droite à Bruxelles, entre ID, ECR, et même le PPE de centre-droit, qui a collaboré avec la gauche bien plus que les deux groupes conservateurs. Mais le nouveau rapport de force pourrait inciter le PPE à pivoter vers la droite, du moins c'est ce qu'espère Salvini.

"Pour la première fois, un centre-droit uni et déterminé peut gagner et libérer Bruxelles de ceux qui l'occupent illégalement pour leurs intérêts", a déclaré le vice-premier ministre.

L'idée d'une coalition de droite contre l'establishment de gauche de Bruxelles a été un thème récurrent dans plusieurs autres discours.

"Nous ne sommes pas contre l'Europe, mais pour l'Europe. Le rêve de l'Europe a été violé par une classe politique verte et de gauche. Tous ceux qui critiquent l'UE doivent collaborer", a déclaré l'eurodéputé Gerolf Annemans, représentant du Vlaams Belang flamand.

"Nous ne voulons pas de cette Europe mondialiste", a déclaré Tino Chrupalla, codirigeant de l'AfD. "Nous sommes pour la solidarité et la sécurité. Pour la liberté et la propriété. Pour notre vision de l'Europe des nations. Et nous pouvons y parvenir grâce à un travail commun."

Occupé par la formation du gouvernement aux Pays-Bas, Geert Wilders, du PVV, s'est également joint au débat par vidéo et, naturellement, s'est concentré sur sa récente victoire électorale et sur ce qu'elle pourrait impliquer pour le reste du continent.

"Nous avons donné de l'espoir à des millions de personnes", a déclaré M. Wilders. "Puisse la victoire aux élections nationales aux Pays-Bas être le début d'une vague de victoires électorales nationales dans toute l'Europe !

Notre marche en avant est fondée sur les principes qui nous ont définis tout au long de l'histoire : la souveraineté, l'identité nationale et la liberté. Nous devons veiller à ce que les décisions qui affectent nos nations soient prises par ceux qui les connaissent et les aiment le mieux.

De petits partis membres de l'ID étaient également présents, notamment le CHEGA portugais, la Confédération polonaise, l'EKRE estonien et le Parti populaire danois. Les nouveaux membres potentiels de Roumanie et de Bulgarie ont également bénéficié de la même tribune que les membres établis, préparant le public à l'arrivée d'un groupe ID beaucoup plus important au Parlement européen après le mois de juin prochain.

"Il n'y a peut-être qu'une douzaine de partis ici, mais derrière nous, il y a des dizaines de millions d'Européens", a déclaré Kostadin Kostadinov, chef du Parti du renouveau bulgare. "Des millions d'Européens qui ne veulent pas être des invités dans leur propre maison.

George Simion, du parti roumain controversé AUR, a été particulièrement populaire auprès du public, car il a choisi de s'exprimer sans interprète, dans un italien presque parfait. "Nous sommes en enfer", a déclaré M. Simion à propos de l'UE, tout en faisant référence à l'Enfer de Dante Alighieri. "Mais nous avons une opportunité historique ; étape par étape, nous pouvons aller au Purgatoire, puis au Paradis.

Bien qu'il ne soit pas intervenu sur scène en raison du temps imparti, le groupe ID a également adopté un nouveau programme électoral, intitulé "Manifeste de Florence pour les peuples et les nations", qui affirme que non seulement les individus, mais aussi les nations, ont des droits qui leur sont propres. Le Conservateur européen a pu jeter un coup d'œil à ce document, qui devrait être publié sous peu.

Au fond, le document est un testament ambitieux de l'unité de la droite souverainiste à travers l'Europe :

Nous embrassons nos identités et nos traditions uniques. C'est pourquoi nous coopérerons pour protéger nos valeurs et notre patrimoine communs.

Nous préservons les belles langues et cultures de nos nations. C'est pourquoi nous coopérerons pour protéger nos frontières extérieures.

Nous défendons la démocratie et l'État de droit traditionnel. C'est pourquoi nous coopérerons pour préserver la liberté d'expression.

Nous appelons à une Europe de la coopération plutôt que de la centralisation. Nous sommes unis. Nous sommes déterminés. Nous sommes fiers.

En ce qui concerne le programme électoral concret, le document précise que l'ID s'efforcera de restaurer et de renforcer la souveraineté des États membres dans le processus décisionnel de l'UE, et de leur permettre de contrôler leurs frontières tout en empêchant Bruxelles d'abuser de l'État de droit à leur encontre.

En outre, le programme critique la loi sur les services numériques (DSA) qui permet la violation de la liberté d'expression en ligne, l'agenda vert actuel qui fait grimper les prix et nuit aux industries européennes, l'horrible manque de transparence au sein des institutions européennes (pensez au Pfizergate) et l'effort continu de l'Union européenne à l'égard de l'environnement.

Cet article a été initialement publié sur The European Conservative.