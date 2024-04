Les scientifiques européens du CERN se lancent à la recherche de mystérieuses particules fantômes

Atlantico : Certains physiciens soupçonnent depuis longtemps que de mystérieuses particules « fantômes » présentes dans le monde qui nous entoure pourraient grandement faire progresser notre compréhension de la véritable nature de l’Univers. Les scientifiques pensent désormais avoir trouvé un moyen de prouver leur existence. Que sont ces mystérieuses particules fantômes ? Quelles sont leurs particularités et spécificités ?

Jan Stark : Depuis les travaux de l’astrophysicien suisse Fritz Zwicky au début des années 1930 nous savons qu’il y a une lacune majeure dans notre compréhension des lois fondamentaux de la Nature. Cette lacune persiste à ce jour. Il étudiait la vitesse de rotation des étoiles dans une galaxie autour du centre de la galaxie. La vitesse des étoiles peut être prédite à partir des lois de la gravitation et des positions des objets massifs (étoiles, poussière, …) dans la galaxie. Mais les vitesses mesurées diffèrent des vitesses prédites ! Ce problème pourrait être dû à une limitation de notre compréhension des lois de la gravitation. Ou il pourrait être dû à la présence d’objets massifs que nous n’avons pas encore trouvés. Ces objets hypothétiques sont appelés « matière sombre » car, s’ils existent, ils n'émettent pas de lumière visible. Les données dont nous disposons aujourd’hui privilégient la piste de la matière sombre – un « nuage » d’un grand nombre de particules qui interagissent avec les autres particules via la gravitation et, nous l’espérons, via une autre force. Mais personne n’a jamais réussi à détecter l’une de ces particules dans un détecteur sur terre, d’où les noms « particule fantôme » ou « particule cachée ».

Les scientifiques européens du CERN vont lancer la construction d'un nouvel accélérateur de particules, dans l'espoir d'identifier enfin les "particules cachées", ces particules fantômes de l'Univers. Comment les scientifiques peuvent parvenir à prouver leur existence ? Les travaux et projets du Cern, qui a approuvé une expérience afin de trouver des preuves, sont-ils prometteurs ?

Les scientifiques qui travaillent au CERN vont construire un nouvel détecteur de particules, le détecteur SHiP. Il sera installé auprès des accélérateurs existants au CERN, ce qui représente d’importantes économies.

La façon la plus élégante et la plus convaincante de prouver l’existence de ces particules consiste à trouver un moyen de les produire dans l’environnement contrôlé d’un laboratoire et de construire un détecteur qui met en évidence soit l’interaction de ces particules avec la matière du détecteur, soit la désintégration de ces particules en d’autres particules qui elles interagissent avec le détecteur. L’expérience SHiP vise à produire les « particules cachées » en balançant des protons de haute énergie sur un bloc de matière dense (« la cible »). Les chocs entre les protons et les noyaux atomiques dans la cible libèrent de l’énergie qui peut ensuite se transformer en particules – dans la plupart des cas en particules que nous connaissons déjà (protons, pions, …). Sous certaines conditions, et seulement pour une fraction très petite des protons envoyés sur la cible, l’énergie libérée peut se transformer en une « particule cachée ». Cette expérience est effectivement très prometteuse.

Le nouveau projet SHiP (Search for Hidden Particles) semble être mille fois plus sensible à ces particules que les appareils précédents, dont le grand collisionneur de hadrons (LHC) ? Les particules seront-elles projetées contre une surface solide, et non plus les unes contre les autres comme dans les accélérateurs actuels ? Faut-il s’attendre à l’avenir à des résultats qui pourraient permettre d’en savoir plus sur le fonctionnement et la composition de l’Univers ? Cela pourrait-il redéfinir la compréhension de la création de l'Univers ?