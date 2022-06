Les scientifiques aussi regardent des vidéos d’animaux sur YouTube. Mais pas pour les mêmes raisons

Les vidéo scientifiques sur Youtube peuvent être un atout dans la recherche scientifique.

Nachiketha Sharma est doctorant et travaille sur le comportement et l'écologie des éléphants d'Asie en collaboration avec le Center for Ecological Sciences de l'Indian Institute of Science. Ses travaux portent principalement sur la conservation des éléphants. Il s'intéresse à simplifier la complexité de la science pour le public afin d'aider à la conservation des éléphants.

Atlantico : Dans une étude récente, "Viewing the rare through public lenses : insights into dead calf carrying and other thanatological responses in Asian elephants using YouTube videos", vous avez analysé la réaction des éléphants à la mort grâce à des vidéos Youtube. Qu'avez-vous appris grâce à cette méthodologie spécifique ?

Sanjeeta Sharma Pokharel et Nachiketha Sharma : Les études sur les comportements thanatologiques des éléphants sont très peu nombreuses. La plupart des connaissances proviennent des éléphants d'Afrique. Dans le cas des éléphants d'Asie, les informations se limitent à des preuves anecdotiques. Nous avons tenté ici de construire un répertoire provisoire des réactions des éléphants d'Asie envers leurs congénères morts. Les vidéos de YouTube montrent clairement que les éléphants d'Asie portent leur petit mort à l'aide de la trompe ou en traînant la jambe ou d'autres parties du corps des individus morts, reniflent, gardent, veillent et parfois vocalisent tout en répondant aux individus morts. Les résultats de cette étude indiquent qu'à l'instar des éléphants d'Afrique, les éléphants d'Asie semblent avoir un certain sens de la "curiosité" et des réponses "semblables au chagrin" et semblent peut-être "comprendre" le bien-être des autres éléphants. L'étude suggère également que les réponses thanatologiques des éléphants pourraient être une rétention de caractères ancestraux au cours de l'évolution des proboscidiens.

Vous indiquez que vous avez observé "l'importance des données vidéo en libre accès sur les plateformes numériques pour comprendre des comportements rarement observés". En quoi la vidéo Youtube apporte-t-elle cela ? Qu'a-t-elle apporté à votre étude ?

Les éléphants d'Asie sont l'une des espèces les plus charismatiques, mais nous savons très peu de choses sur leur comportement. Il est très important pour nous d'acquérir une compréhension globale du comportement des éléphants afin de mieux gérer et conserver la population d'éléphants sauvages. Cependant, l'observation de certains événements/comportements naturels tels que la naissance et la mort dans les jungles denses et les terrains difficiles est un défi. Cette étude avait pour but d'explorer l'un des comportements les moins étudiés des éléphants d'Asie, à savoir la réaction des éléphants à la mort de leurs parents. Cependant, il est rare d'être témoin de la mort d'un éléphant et il est encore plus rare d'observer d'autres éléphants réagir à la mort d'un parent ! Dans ce cas, les plateformes de médias sociaux comme YouTube peuvent s'avérer très utiles. Grâce aux vidéos de YouTube, nous avons pu observer plusieurs cas de réaction d'éléphants à des parents décédés, ce qui aurait été très difficile à enregistrer par nous-mêmes.

L'utilisation de la vidéo est-elle une compensation adéquate à la recherche sur le terrain lorsque les déplacements sur le terrain sont impossibles (par exemple dans un contexte de Covid) ?

En général, il n'y a pas de parallèle avec la collecte de données sur le terrain. L'observation et la collecte d'informations directement sur le terrain sont très importantes pour acquérir une compréhension comportementale globale des espèces ciblées. Cependant, dans des situations difficiles, telles que des conditions de terrain difficiles ou des restrictions liées à une pandémie, les vidéos YouTube peuvent constituer une source de données alternative importante.

Quelles sont les limites de l'utilisation scientifique des vidéos YouTube ?

Les vidéos YouTube s'accompagnent de quelques réserves, en particulier lorsqu'il s'agit d'études scientifiques.

Par exemple, les vidéos ont été prises par le public et ne respectent généralement pas de procédures scientifiques. Les vidéos comportent généralement une musique de fond et des effets spéciaux qui peuvent masquer les détails importants. En outre, les vidéos sont parfois de courte durée, ce qui suggère que seule une fraction du répertoire comportemental est capturée. La présence d'humains lors de la capture de la vidéo peut également influencer le comportement de l'animal. Toutes ces mises en garde doivent être prises en compte lors de l'interprétation du comportement animal à partir de vidéos YouTube.

