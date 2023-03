Les satellites de la stagnation : le programme spatial russe sous tension depuis la guerre en Ukraine

Satellite

La guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine dure depuis un an et les systèmes spatiaux de l'armée russe n'ont pas fait l'objet d'une attention suffisante pendant cette période.

Dans le même temps, nous constatons que les forces armées ukrainiennes utilisent des services satellitaires commerciaux de SpaceX, Planet Labs, Maxar et ICEYE pour la communication et la détection de cibles opérationnelles. Paradoxalement, ce faisant, elles disposent d'un avantage qualitatif sur la Russie, qui possède plus de 160 satellites en orbite, dont plus de 100 sont militaires. Ce nouveau rôle des systèmes commerciaux ainsi que leur architecture ont déjà tracé la perspective pour les États-Unis de repenser leur approche de la reconnaissance spatiale. En attendant, les deux armées belligérantes utilisent le signal commercial GPS pour la navigation, même si l'armée russe dispose de ses propres satellites GLONASS. Le moment est donc bien choisi pour évaluer l'état du programme spatial militaire russe, et les tendances qui le caractérisent, au début de l'année 2023.

Y a-t-il une croissance du financement ?

Il y a près de trois ans, j'ai déjà tenté d'estimer les dépenses de la Russie pour les activités militaires dans l'espace vers la fin des années 2010. À l'époque, selon une estimation prudente, le chiffre dépassait les 100 milliards de roubles (environ 1,6 milliard d'USD) par an. Sur cette somme, environ 30 milliards de roubles (environ 400-430 millions d'USD) ont été consacrés au GLONASS, 6 à 10 milliards de roubles (100-150 millions d'USD) au site de lancement spatial militaire de Plesetsk et plus de 60 milliards de roubles (environ 1 milliard d'USD) à d'autres projets militaires dans l'espace extra-atmosphérique. Nous pouvons augmenter ces estimations en ajoutant un certain montant pour la maintenance et le développement d'autres infrastructures terrestres telles que les systèmes de contrôle de l'espace.

Il faut s'attendre à une augmentation des dépenses dans ce domaine, compte tenu, par exemple, du fait que la Russie manque de satellites de renseignement et qu'elle a annoncé une augmentation du financement du programme GLONASS : 480 milliards de roubles pour 2021-2030 (environ 6,5 milliards de dollars au taux de change moyen de 2021). À titre de comparaison, le programme GLONASS pour 2012-2020 a coûté près de 270 milliards de roubles (5 milliards d'USD). Dans la pratique, cependant, il n'y a pas eu d'augmentation du financement de l'effort spatial militaire malgré des changements majeurs dans la structure de planification du budget.

À la suite d'un changement dans la gestion des programmes d'État en 2021, le financement des activités spatiales militaires s'est avéré être partiellement intégré dans le programme spatial fédéral (qui ne finançait auparavant que les activités spatiales civiles), le programme de développement des ports spatiaux, ainsi que les projets fédéraux visant à moderniser l'industrie spatiale et à soutenir le GLONASS. En outre, il est probable qu'une partie du financement du projet fédéral Sphere, consacré à l'avancement global de la technologie de l'information spatiale, ait également été allouée à des fins militaires. Sinon, rien n'explique pourquoi le vice-premier ministre, qui est également ministre au sein du gouvernement russe, affirme que Sphere implique des dépenses annuelles de 7 milliards de roubles en 2022-2024, alors que les montants alloués à ce projet au cours de ces trois années ont atteint respectivement 14 milliards, 17,7 milliards et 18,6 milliards de roubles.

Tous ces éléments, pris ensemble, produisent un chiffre de dépenses correspondant à 100 milliards de roubles par an (ou légèrement plus). Les dépenses totales du programme spatial russe géré par l'État, y compris tous les programmes et projets ciblés dans ce domaine jusqu'en 2023, ont régulièrement dépassé le plan budgétaire initial de 50 à 60 milliards de roubles, pour atteindre un total de 251 à 264 milliards de roubles par an. Cet excédent peut également être considéré comme un indicateur des sommes consacrées aux constellations de satellites purement militaires en plus du GLONASS. À partir de cette année, elles sont planifiées à ce niveau dès le départ (ce qui se poursuivra jusqu'en 2025). Par conséquent, si une augmentation importante des dépenses consacrées aux activités spatiales militaires se produit en 2023, elle ne se manifestera pas avant l'automne. À condition, bien sûr, que l'accès aux données ne soit pas complètement bloqué d'ici là.

Constellations de satellites militaires

Aujourd'hui, les satellites militaires russes en orbite autour de la Terre comprennent 25 satellites GLONASS, 47 satellites de communication, 6 satellites du système d'alerte antimissile ECS, 7 satellites du système de reconnaissance électronique marine Liana, 3 satellites topographiques Bars-M, 2 satellites de localisation radar, 2 satellites de reconnaissance optique Persona et plusieurs dispositifs expérimentaux ou démonstrateurs technologiques. Cependant, trois tentatives de lancement d'une nouvelle génération de satellites de reconnaissance optique en 2021-2022 ont échoué, et chacun des satellites lancés est rapidement devenu inutilisable.

Ces dernières années, la Russie a tenté d'accroître ses capacités de surveillance de l'espace. Ainsi, par rapport au printemps 2020, le nombre de satellites d'alerte aux missiles a augmenté de trois, et trois satellites Liana ont été ajoutés, dont un Pion-NCS avec radar actif et un satellite de localisation radar Neutron, en plus du satellite Condor lancé en 2013. Néanmoins, certains dépassements et une certaine inertie dans la fixation des objectifs sont visibles.

Par exemple, le déploiement du système ECS n'est toujours pas achevé : pour obtenir une couverture mondiale, le système entier doit être composé de 10 éléments, et son déploiement complet était prévu pour 2022. Dans le contexte du réseau russe de radars de détection à longue portée basés au sol sur la quasi-totalité de son périmètre, le système ECS est redondant en tant que moyen de dissuasion nucléaire. Dans le pire des cas, purement hypothétique, les radars disponibles devraient être en mesure de détecter des missiles et des ogives situés à plusieurs milliers de kilomètres, ce qui est suffisant pour la "frappe de représailles" et pour le fonctionnement d'un système de défense antimissile autour de Moscou.

Toutefois, un tel système satellitaire est nécessaire pour un système de défense antimissile avancé déployé non seulement autour de la capitale. Le problème est que la Russie ne dispose pas non plus d'un tel système aujourd'hui. L'essai pratique d'un intercepteur antimissile ciblant un ancien satellite soviétique à la fin de 2021 n'est qu'une partie d'un programme vaste et coûteux qui est désormais difficilement réalisable pour la Russie après le déclenchement d'une guerre à grande échelle. La question de savoir s'il était nécessaire ou non qu'un tel programme voie le jour est une question distincte, qui dépasse le cadre de cet article. Toutefois, il s'avère que l'ECS semble exister en grande partie parce que l'URSS disposait d'un système similaire.

Il en va de même pour Liana. Un système de reconnaissance électronique maritime distinct n'a de sens que dans la logique d'un pays qui se prépare à affronter des puissances maritimes de premier plan telles que les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine. Toutefois, étant donné que la Russie n'est pas une grande puissance maritime en termes de forces conventionnelles et qu'elle ne le deviendra certainement pas dans un avenir prévisible, la valeur objective des informations fournies par Liana semble douteuse. De plus, même l'utilisation hypothétique de Liana pour utiliser des torpilles et des missiles de croisière sur des sous-marins afin de cibler des porte-avions américains repose sur l'hypothèse d'une guerre possible entre la Russie et l'OTAN. En effet, une telle tâche semble absurde pour un pays économiquement, démographiquement et technologiquement faible.

Et même si l'on considère les plans militaires du Kremlin concernant l'Ukraine, on constate que la Russie a consacré une décennie à quelque chose qui n'a tout simplement aucune utilité et qui a peu de chances de devenir utile dans la pratique. En outre, elle n'a pas répondu à la nécessité de créer des systèmes de surveillance de l'espace adaptés à l'armée de terre. L'armée ukrainienne peut utiliser des systèmes commerciaux pour obtenir des images très détaillées de n'importe quelle zone au moins deux fois par jour dans des conditions météorologiques favorables, alors que l'armée russe peut obtenir une image de la même zone environ une fois toutes les deux semaines. Il convient également d'ajouter que les satellites russes existants fournissent une qualité d'image nettement inférieure à celle des satellites commerciaux américains et européens.

Dans le même temps, la Russie met tout en œuvre pour préserver le système GLONASS. En 2022, deux satellites de navigation GLONASS-K de nouvelle génération ont été mis en orbite et le dernier satellite GLONASS-M de la génération précédente a également été lancé. Parallèlement, trois satellites ont été retirés du système la même année. Au total, 14 des 25 satellites sont obsolètes (parfois plus de deux fois leur durée de vie) et ce nombre ne fera qu'augmenter dans les années à venir. Selon les plans officiels, jusqu'à 15 satellites GLONASS-K devaient être lancés au cours de la période 2022-2030, mais cela ne remplacera pas tous les satellites mis hors service. En outre, il n'est pas certain que l'architecture de l'ensemble du système GLONASS puisse réellement être modifiée par l'ajout de satellites en orbite haute, afin que la navigation en Russie et autour de la Russie puisse se faire à l'aide d'un plus petit nombre de ces dispositifs. De même, les perspectives d'une éventuelle transition du GLONASS vers de petits satellites de navigation à orbite basse, sur le modèle du Beidou chinois, qui rendrait le système moins coûteux, ne sont pas claires non plus.

Une année de guerre a également montré que l'armée russe a de sérieux problèmes avec les communications spatiales, malgré 47 satellites militaires (officiellement 52 en mars 2020) et la possibilité d'utiliser les systèmes de satellites civils d'État Gonets et Express, ainsi que le système de communications par satellite de Gazprom. La raison principale de ces problèmes n'est pas claire. Il est possible que cela soit dû à la faible qualité et au mauvais état de la plupart des satellites militaires, à l'exception des quatre satellites Blagovest qui ont été construits avec des composants européens. Il est également plus probable qu'il y ait des problèmes avec l'équipement au sol ainsi que des erreurs dans l'architecture du système de communication et de contrôle des troupes russes.

Néanmoins, il convient de garder à l'esprit que l'impasse dans laquelle se trouve le développement des systèmes civils de communication par satellite depuis le début de la guerre aura également un impact majeur sur le programme militaire de la Russie. Même les derniers projets visant à multiplier la production de satellites dans le pays ne sont pas de nature à inverser sérieusement la situation : les certitudes sont encore plus minces que pour l'avenir du GLONASS.

En définitive, même si les dépenses consacrées au programme spatial militaire augmentent en 2023 (et rien ne le laisse présager), il n'y a aucune raison de croire qu'il puisse devenir plus efficace sans un effort radical de réorganisation de l'ensemble de sa structure. De plus, son idée maîtresse, à savoir la confrontation avec les États-Unis et l'OTAN, a ralenti le programme ces dernières années, entraînant une dispersion des ressources. Or, cette idée ne peut être abandonnée avant la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, et avant une révision en profondeur de tout le système de pouvoir dans le pays, ainsi que de ses priorités en matière de politique étrangère et dans le domaine militaire.