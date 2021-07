Les réseaux sociaux, cette arme de perturbation politique massive face à laquelle nous sommes désarmés

Mark Alfano est professeur associé de philosophie à l'université Macquarie. Il a obtenu un doctorat du programme de philosophie du City University of New York Graduate Center (CUNY GC) en 2011, et il a été chercheur postdoctoral à l'Institut d'études avancées de Notre Dame et au Centre des valeurs humaines de l'Université de Princeton, ainsi que professeur adjoint de philosophie à l'Université de l'Oregon, professeur associé d'éthique et de philosophie de la technologie à l'Université de technologie de Delft, et professeur associé à l'Université catholique australienne.

Atlantico : Votre étude met en évidence le fait que l'ère numérique et l'essor des médias sociaux ont accéléré les changements dans nos systèmes sociaux et nos comportements collectifs. Quelle est la profondeur de ces changements ? Quelles sont vos inquiétudes à leur sujet ?

Mark Alfano : La taille des réseaux sociaux humains n'a cessé d'augmenter, surtout au cours des 150 000 dernières années. Dans notre niche évolutive, chaque individu était en contact avec peut-être 150 autres humains. Aujourd'hui, nos réseaux sociaux se comptent par milliers, et entre deux nœuds du réseau social mondial, il n'y en a qu'une poignée. Cela est dû en partie à l'essor des médias sociaux.

Environ 35 % de la population mondiale (nourrissons, adultes et personnes âgées) possède un compte Facebook, par exemple. Les gens ont donc un réseau de plus en plus dense. Et les effets de réseau ont tendance à ne pas être linéaires, ce qui signifie que les perturbations et les troubles peuvent facilement et rapidement se propager. Nous sommes particulièrement préoccupés par la propagation de la désinformation et des discours haineux à travers ces réseaux. Un moyen mnémotechnique pratique que j'ai utilisé est celui des cinq "V" :

Volume : nous avons accès à davantage de (mauvaises) informations.

Vélocité : nous avons accès à la (mauvaise) information plus rapidement et avec plus de fluidité.

Véracité : nous avons accès à des informations plus précises si nous le voulons, mais nous avons également accès à des informations erronées qui confirment notre identité si nous le voulons.

Variété : nous avons accès à des sources d'information plus diverses, comprenant à la fois des sources faisant autorité et des sources pseudonymes de désinformation.

Voix : nous avons plus de pouvoir pour nous faire entendre et faire entendre les autres, mais cela signifie que nous pouvons amplifier les messages de haine et de désinformation si nous le voulons.

Atlantico : Certains des défis auxquels nous sommes actuellement confrontés, par exemple dans le domaine politique, sont-ils dus au phénomène que vous analysez ? Les difficultés vont-elles s'amplifier si personne n'agit ?

Mark Alfano : Il est difficile d'évaluer la causalité dans un système non contrôlé comme les médias sociaux. Cependant, il semble assez clair que certains des défis auxquels nous sommes actuellement confrontés sont dus à ces effets de réseau. Par exemple, la désinformation médicale et les théories du complot concernant le COVID et les vaccins qui protègent contre lui se sont répandues comme une traînée de poudre sur les médias sociaux. Mon groupe a constaté, par exemple, que les anti-vaxx et l'extrême droite politique ont formé une alliance sur Twitter au cours des 18 derniers mois. De même, nous avons constaté que l'extrême droite, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, a réagi aux manifestations de Black Lives Matter qui ont eu lieu après le meurtre de George Floyd en approuvant la théorie du complot de QAnon. Pour autant que nous puissions en juger, ces théories du complot ne montrent aucun signe de diminution, en partie parce que les monopoles des médias sociaux ne sont pas forcés par les régulateurs à faire quoi que ce soit à ce sujet.

Atlantico : Quelles sont vos solutions pour faire face à ce territoire inexploré que sont les médias sociaux et les changements créés par l'ère numérique ? Tous les domaines scolaires doivent-ils être mobilisés pour répondre à cette situation ? Une intendance du comportement collectif global est-elle vraiment possible ?

Mark Alfano : Les médias sociaux sont un monopole naturel, de la même manière que les routes, les chemins de fer, la production/distribution d'énergie et autres infrastructures en réseau sont des monopoles naturels. Lorsque de telles industries apparaissent, elles doivent être soit nationalisées, soit fortement réglementées, afin d'éviter qu'elles ne deviennent incontrôlables. Les médias sociaux constituent une exception à cette règle. La Chine a effectivement nationalisé les leurs (WeChat), mais en grande partie comme une forme de surveillance et de contrôle. Les démocraties libérales n'ont jusqu'à présent pas réussi à s'organiser. Je ne sais pas quelle forme exacte prendrait une solution, car toute solution raisonnable devra être éclairée par des spécialistes de domaines aussi variés que la physique, l'informatique, les sciences sociales, le droit et la philosophie, pour n'en citer que quelques-uns. Vous avez peut-être raison de dire que l'intendance parfaite est un objectif irréalisable, mais nous pouvons certainement nous efforcer de faire moins mal que ce que nous faisons actuellement.